A2A Leonessa Brescia, ufficiale l’arrivo di Lazar Nikolic

Ventisette anni, serbo, ma di formazione italiana, guardia con un corpo da ala (205 centimetri), Lazar Nikolic è un nuovo giocatore della A2A Leonessa Brescia, che si appresta a giocare il campionato di serie B Nazionale (attenzione al girone, che può passare a 19 squadre per via della riammissione della Virtus Imola).
Si tratta di un altro profilo di categoria superiore. Al quale, a breve, potrebbero aggiungersi l’ala grande Matteo Da Ros e il playmaker bresciano Luca Vencato.
L’annuncio
Scrive di Nikolic il club: «A2A Leonessa Brescia è lieta di annunciare l’arrivo di Lazar Nikolic, guardia/ala serba di formazione italiana, che vanta numerose esperienze in Serie A2 e che lo scorso anno ha disputato il campionato islandese con la maglia del Valur Reykjavik».
«Siamo davvero felici di accogliere Lazar nella nostra squadra – le parole di Graziella Bragaglio, presidente di A2A Leonessa Brescia –. Nikolic è un atleta dalla grande intelligenza cestistica, un giocatore con le caratteristiche giuste per il nostro progetto di gioco, con la personalità adatta per integrarsi subito nel gruppo. Siamo certi che saprà dare un grande contributo sin dal primo giorno».
La scheda
Nato a Belgrado il 23 giugno 1999, Nikolic è un prodotto del settore giovanile della Stella Azzurra Roma, con cui gioca dal 2013 al 2017, dall’Under 15 alla Divisione Nazionale Giovanile, partecipando con profitto a manifestazioni prestigiose come il Città di Roma International Junior e l’Adidas Next Generation Tournament. Nell’edizione del 2017, disputata nella sua città natale, gioca 4 partite, chiudendo con una media di 11.3 punti, 6.3 rimbalzi e 6.5 assist di media a gara.
Nella stagione 2017-2018 compie un’esperienza oltreoceano, entrando a far parte della rosa dei Colorado Buffaloes (2.3 punti e 2.3 assist in 31 partita), squadra partecipante al campionato Ncaa. Tornato in Italia, trascorre due stagioni a Roseto, in Serie A2, collezionando in totale 56 presenze.
Subito dopo l’esperienza compiuta in riva all’Adriatico si sposta nuovamente a Roma, tornando a vestire la maglia della Stella Azzurra, questa volta in Serie A2. Nella Capitale resta tre stagioni, dal 2020 al 2023, poi si trasferisce alla Nuova Pallacanestro Nardò, squadra anch’essa iscritta alla Serie A2, con cui disputa due stagioni, per un totale di 72 presenze.
Nell’estate del 2025 lascia l’Italia e si trasferisce in Islanda, indossando la casacca del Valur Reykjavik, squadra con la quale raggiunge le semifinale dei play off per la conquista del titolo, collezionando una stagione da 9.3 punti e 6.3 rimbalzi di media a partita. Per quanto riguarda la Nazionale, Nikolic ha indossato la maglia dell’Under 16 nel 2014, partecipando al campionato europeo disputato in Lettonia, e ha preso parte all’Europeo Under 18 nel 2016, disputato in Turchia.