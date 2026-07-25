Leonessa Brescia: ecco il giovane Mattia Santinon

Due uomini esperti, Burns e Sabatini, e ora ecco il primo giovane. L’A2A Leonessa Brescia ufficializza l’ingaggio di Mattia Santinon, ventenne che lo scorso anno ha lavorato (e pure giocato qualche minuto) con la Pallacanestro Brescia di Cotelli, in serie A.
Al momento è il primo «anello di congiunzione», naturalmente solo lato sportivo, col recente passato. Si tratta di un ragazzo tanto serio quanto dedito al lavoro (e, lo scorso anno, molto stimato da Cotelli). È un playmaker con spiccate doti difensive e grinta spianata. In una squadra che avrà elementi molto esperti, saprà dare freschezza e, di certo, notevole energia, in allenamento, ma non solo.
«Mattia resta ancora nella nostra città! – afferma Graziella Bragaglio, presidente di A2A Leonessa Brescia –. Per noi si tratta di un graditissimo ritorno per un giovane talento che, forte della crescita maturata negli ultimi anni, si appresta a vivere una stagione al centro del progetto della nuova Leonessa Brescia».
La scheda
Nato a Varese il 7 aprile 2006, Santinon muove i primi passi indossando la maglia della Robur et Fides Varese, società con la quale disputa i campionati Under 15 Eccellenza ed Under 16 Eccellenza.
Nell'estate del 2021 si sposta a Roma, entrando nelle fila della Stella Azzurra. Con la società capitolina partecipa ai campionati Under 16 Elite, Under 17 Eccellenza, Under 19 Gold e Under 19 Eccellenza, prendendo parte all'Adidas NextGen EuroLeague, una delle più importanti manifestazioni internazionali a livello giovanile.
Negli anni trascorsi a Roma, compie anche un'esperienza in doppio tesseramento nelle fila della Polisportiva La Salle, squadra partecipante al campionato di serie C.
A Brescia
Arrivato a Brescia nell'estate del 2025, viene aggregato al roster di Pallacanestro Brescia in una stagione che vede il suo esordio in serie A (a ottobre nella gara casalinga contro Cantù) e i primi punti a referto nella massima serie, con le triple segnate al PalaLeonessa mei match contro Napoli e contro Sassari.
Contemporaneamente, disputa il campionato di Serie B Interregionale in doppio tesseramento con la maglia del CXO Ospitaletto, chiudendo la stagione con 10.7 punti di media a gara e un season hight di 26 punti messi a segno contro Mazzano.
Nell'anno trascorso a Brescia, inoltre, è protagonista di un'ottima NextGen Cup (8 partite in totale), chiusa con oltre 28 minuti di utilizzo e una media a partita di 12.1 punti, 4.1 rimbalzi e 4.6 assist, con un high di 19 punti messi a referto nella sfida dei quarti di finale contro l'Olimpia Milano.