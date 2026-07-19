Serbo di Belgrado e di formazione italiana, guardia, 203 centimetri, Lazar Nikolic è uno dei profili più interessanti seguiti dalla Leonessa Brescia in giorni di mercato che dovrebbero essere carichi di annunci. L’esterno, cresciuto a Roma nella Stella Azzurra e poi giocatore di Nardò, ha disputato l’ultima stagione in Islanda. Ha compiuto 27 anni lo scorso 23 giugno. In serie B Nazionale potrebbe essere, per caratteristiche e mentalità, un elemento capace di fare la differenza.
Leonessa Brescia, per il ruolo di guardia interessa Lazar Nikolic
L’esterno serbo di formazione italiana, di 203 centimetri, ha giocato alla Stella Azzurra e l’ultima stagione in Islanda
Lazar Nikolic - Foto Instagram
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