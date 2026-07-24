Leonessa Brescia: ufficiale l’arrivo del playmaker Sabatini

Dopo l’annuncio di Christian Burns, l’A2A Leonessa Brescia ufficializza un nuovo protagonista della stagione 2026-2027 in serie B Nazionale. Si tratta del playmaker Gherardo Sabatini.
Scrive la società: «A2A Leonessa Brescia è lieta di annunciare che Gherardo Sabatini, playmaker che vanta numerose esperienze in Serie A2 e che ha disputato l’ultima stagione con la maglia di Urania Milano, farà parte del roster messo a disposizione di coach Marco Calvani».
«Gherardo è un ottimo playmaker, un distributore di assist, un giocatore di grande energia che ha la pallacanestro nel proprio Dna da sempre – il pensiero di Graziella Bragaglio, presidente di A2A Leonessa Brescia –. Siamo molto onorati che faccia parte del nostro roster, certi che saprà dare una grande carica emotiva a tutto il gruppo».
La scheda
Nato a Bologna il 13 maggio 1994, cresciuto nelle giovanili della Virtus, Sabatini vince per due volte il campionato Under 19 (2012 e 2013), facendo anche il suo debutto in Serie A. Nell’estate del 2013 si trasferisce nelle fila della rinata Fortitudo Bologna, nel campionato Divisione Nazionale B. L’anno successivo si sposta a Treviglio, approdando poi a Imola nell’estate del 2015. A seguire, l’esperienza a Ravenna e quella con la maglia della De’ Longhi Treviso, in Serie A2, con la quale raggiunge la semifinale dei play off per la promozione in Serie A.
Nell’estate del 2018 entra nel roster dell’Assigeco Piacenza, chiudendo la stagione in Serie A2 con una media di oltre 12 punti e 4,5 assist di media a partita. Terminata l’annata in Emilia, indossa per la prima volta la maglia di Urania Milano, mantenendo una media in doppia cifra per punti realizzati e risultando il miglior assistman di tutta la Serie A2, almeno fino alla sospensione del campionato dovuta al Covid.
Nel 2020 torna alla Fortitudo Bologna, in Serie A, dove disputa 17 gare (5,5 punti e 3,2 assist a partita) fino a febbraio del 2021, quando si sposta nuovamente a Piacenza, sponda Assigeco, dove trascorre tre stagioni, meritandosi anche i gradi di capitano.
Nell’estate del 2024 torna a indossare la maglia della Effe, disputando però solamente 9 partite per colpa di un lungo infortunio. Nell’ultima stagione è stata una pedina di Urania Milano, squadra con la quale ha disputato 36 partite di campionato (6,2 punti e 2,9 assist di media a gara) e una di play-in, al Modigliani Forum di Livorno contro la Libertas, chiusa con 15 punti e 9 assist a referto.