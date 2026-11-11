A2A Leonessa Brescia, serve la vittoria e si va sul mercato

Quella di mercoledì, per l’A2A Leonessa Brescia, non è una partita come le altre. I biancoblù ospitano San Vendemiano, squadra della provincia di Treviso, per l’ottava giornata di regular season del girone A di serie B Nazionale. Il match del PalaLeonessa - turno infrasettimanale, ottava giornata - comincia alle 20.
I veneti hanno 6 punti (tre vittorie, quattro sconfitte) contro i 10 di Brescia. Che, però, non è più prima in classifica. E questa è la prima novità. In seguito al doppio ko con Piazza Armerina e Orzinuovi la Leonessa ha lasciato la vetta, è stata raggiunta dalla stessa Orzinuovi, e insieme a Ferrara e Piacenza insegue la capolista Lumezzane.
Altro elemento di novità: ci sono due assenti le cui condizioni iniziano a preoccupare. Maks Klanjscek e Lazar Nikolic, elementi del quintetto, staranno fermi per un po’. La lunghezza degli infortuni (rispettivamente lesione muscolare e problema al ginocchio) non è stata quantificata, ma non sarà cosa di pochi giorni, e nemmeno di un paio di settimane.
Rosa da modificare
E allora l’A2A deve andare sul mercato e deve farlo in fretta. Si cerca un giocatore nel reparto esterni e c’è una rosa di quattro-cinque elementi. Due di questi sono Matteo Tambone e Riccardo Tavernelli. Tambone è stato lanciato da Marco Calvani a Roma (2012-2013). Guardia trentaduenne, è in rotta con Pesaro (serie A2), ma bisogna capire se e come può liberarsi. Vede il canestro, è esperto, in B Nazionale potrebbe essere letale. Tavernelli, 35 anni, più play che guardia, è - , con un contratto «a termine» - al Bc Roma di serie A (lo allena Alessandro Magro). Domenica a Trieste ha preso una piccola botta al piede, ma dovrebbe essere subito a disposizione. I tempi sono stretti. Il nuovo esterno (Tambone potrebbe agire anche da ala piccola, Tavernelli è play-guardia) dovrebbe venire firmato a breve. I due giocatori citati hanno già espresso gradimento verso la destinazione bresciana.
Le parole. Calvani non avrà quindi a disposizione Klanjscek e Nikolic, ma spera di recuperare capitan Christian Burns. Brescia, nel derby, ha messo in mostra una reazione dopo le grandi difficoltà con Piazza Armerina, ma non è bastato. «Tra le cose da sistemare, la prima certamente sono i tiri liberi, che stanno influendo nel bilancio delle partite - sostiene Calvani -. I ragazzi si allenano tanto su questo fondamentale. Quando si va in lunetta prevale la componente umana ed emotiva, per cui non sempre i giocatori riescono a essere delle macchine perfette». Più in generale, secondo il sessantatreenne, «è lecito e giusto che ci sia un senso di critica da parte di chi ci vede. Bisogna avere un po’ di pazienza, io sono il primo a non essere contento delle due sconfitte, ma neanche di come stiamo giocando. Stiamo cercando di trovare un giusto equilibrio nei momenti della partita».
Le formazioni
Brescia: Sabatini, Vencato, Bazan, Da Ros, Lombardi, Santinon, Burns, Bedin, Frosini, Cabodevilla. All.: Calvani.
San Vendemiano: Magro, Brekic, Onojaife, Chapelli, Abega, Barattini, Morici, Zanette, Mazzer, Da Campo, Kekovic. All.: Campanella.