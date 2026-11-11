Giornale di Brescia
Abbonati
Basket
Sport
BasketGDB+

A2A Leonessa Brescia, serve la vittoria e si va sul mercato

Al PalaLeonessa con San Vendemiano, occhi sui giocatori: ipotesi Tambone e Tavernelli
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Il centro dell’A2A Leonessa Brescia Eric Lombardi nel corso del derby contro Orzinuovi - © Newreporter Uberti
Il centro dell’A2A Leonessa Brescia Eric Lombardi nel corso del derby contro Orzinuovi - © Newreporter Uberti

Quella di mercoledì, per l’A2A Leonessa Brescia, non è una partita come le altre. I biancoblù ospitano San Vendemiano, squadra della provincia di Treviso, per l’ottava giornata di regular season del girone A di serie B Nazionale. Il match del PalaLeonessa - turno infrasettimanale, ottava giornata - comincia alle 20.

I veneti hanno 6 punti (tre vittorie, quattro sconfitte) contro i 10 di Brescia. Che, però, non è più prima in classifica. E questa è la prima novità. In seguito al doppio ko con Piazza Armerina e Orzinuovi la Leonessa ha lasciato la vetta, è stata raggiunta dalla stessa Orzinuovi, e insieme a Ferrara e Piacenza insegue la capolista Lumezzane.

Altro elemento di novità: ci sono due assenti le cui condizioni iniziano a preoccupare. Maks Klanjscek e Lazar Nikolic, elementi del quintetto, staranno fermi per un po’. La lunghezza degli infortuni (rispettivamente lesione muscolare e problema al ginocchio) non è stata quantificata, ma non sarà cosa di pochi giorni, e nemmeno di un paio di settimane.

Rosa da modificare

E allora l’A2A deve andare sul mercato e deve farlo in fretta. Si cerca un giocatore nel reparto esterni e c’è una rosa di quattro-cinque elementi. Due di questi sono Matteo Tambone e Riccardo Tavernelli. Tambone è stato lanciato da Marco Calvani a Roma (2012-2013). Guardia trentaduenne, è in rotta con Pesaro (serie A2), ma bisogna capire se e come può liberarsi. Vede il canestro, è esperto, in B Nazionale potrebbe essere letale. Tavernelli, 35 anni, più play che guardia, è - , con un contratto «a termine» - al Bc Roma di serie A (lo allena Alessandro Magro). Domenica a Trieste ha preso una piccola botta al piede, ma dovrebbe essere subito a disposizione. I tempi sono stretti. Il nuovo esterno (Tambone potrebbe agire anche da ala piccola, Tavernelli è play-guardia) dovrebbe venire firmato a breve. I due giocatori citati hanno già espresso gradimento verso la destinazione bresciana.

Le parole. Calvani non avrà quindi a disposizione Klanjscek e Nikolic, ma spera di recuperare capitan Christian Burns. Brescia, nel derby, ha messo in mostra una reazione dopo le grandi difficoltà con Piazza Armerina, ma non è bastato. «Tra le cose da sistemare, la prima certamente sono i tiri liberi, che stanno influendo nel bilancio delle partite - sostiene Calvani -. I ragazzi si allenano tanto su questo fondamentale. Quando si va in lunetta prevale la componente umana ed emotiva, per cui non sempre i giocatori riescono a essere delle macchine perfette». Più in generale, secondo il sessantatreenne, «è lecito e giusto che ci sia un senso di critica da parte di chi ci vede. Bisogna avere un po’ di pazienza, io sono il primo a non essere contento delle due sconfitte, ma neanche di come stiamo giocando. Stiamo cercando di trovare un giusto equilibrio nei momenti della partita».

Le formazioni

Brescia: Sabatini, Vencato, Bazan, Da Ros, Lombardi, Santinon, Burns, Bedin, Frosini, Cabodevilla. All.: Calvani.

San Vendemiano: Magro, Brekic, Onojaife, Chapelli, Abega, Barattini, Morici, Zanette, Mazzer, Da Campo, Kekovic. All.: Campanella.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
A2A Leonessa BresciaRucker San Vendemianoserie B NazionalecampionatomercatoMatteo TamboneMarco TavernelliMaks KlanjscekLazar NikolicBrescia

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Il piccolo grande libro dei giochiIl piccolo grande libro dei giochi

60 attività da fare in casa o all'aperto insieme agli amici, a cura di BANZAIIII.

Il volume in edicola
"Oltre i numeri""Oltre i numeri"

Dentro la comunicazione finanziaria: regole, strategie e vita d'azienda.

Il volume in edicola
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ