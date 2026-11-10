A2A Leonessa Brescia, una squadra ancora alla ricerca di identità

Dopo 7 giornate di campionato l’A2A Leonessa Brescia è quinta e ultima delle tre bresciane del girone A di serie B Nazionale. Siamo solo ad un quinto del percorso, ogni valutazione non può essere definitiva, ma questo è l’attuale verdetto del campo che come sempre è giudice supremo. Il tempo delle celebrazioni per una quasi impossibile ripartenza, quello dell’entusiasmo per una gestione meno totalitaria del recente passato e anche quello dell’amarcord è finito per lasciare spazio al basket giocato. Ed è proprio qui che si sono palesati i problemi.
Tutto il lavoro profuso e l’entusiasmo creato fuori dal parquet non ha ancora visto la propria trasposizione diretta sul campo. Non possiamo dimenticare che Brescia è ripartita in fretta e furia creando una società da zero, ha dovuto allestire una squadra in tempi strettissimi facendo mercato in netto ritardo rispetto alle avversarie e soprattutto lo ha fatto senza avere la benché minima conoscenza specifica del campionato che avrebbe dovuto affrontare.
Si è ragionato per parametri assoluti che però possono avere valore relativo nel terzo campionato nazionale, e si è provato a colmare il gap in termini di tempismo e di esperienza mettendo a disposizione il budget più alto di tutta la serie B. Si è fatta anche largo l’idea che la stagione della ripartenza potesse essere una cavalcata trionfale. Suggestione che forse ha raggiunto anche le teste dei giocatori, ma è evaporata molto in fretta appena Burns e compagni hanno dovuto calarsi nella realtà del campionato toccando con mano le forche caudine che sono chiamati ad attraversare.
Tornando all’attualità non sono tanto le due sconfitte consecutive a preoccupare, anche perché la vetta resta ad una sola lunghezza, ma il fatto che dopo 7 giornate la Leonessa non sia ancora una squadra. Non esiste una formula magica per creare la chimica all’interno di un gruppo completamente nuovo, ma dopo quasi 3 mesi di lavoro la squadra non ha ancora un’identità, né in attacco né in difesa. La stazza e la fisicità da categoria superiore fino ad ora sono state quasi più un limite che un vantaggio. La profondità di un roster a 12, voluta in sede di costruzione per poter sopperire agli eventuali acciacchi fisici e ai limiti anagrafici, non è ancora stata sfruttata.
Il linguaggio del corpo tra i giocatori è quello di chi è ancora lontano dall’essere sintonizzato e anche quello nei confronti dello staff mostra al momento più dubbi che certezze. Inutile puntare il dito contro uno o più bersagli perchè come spesso accade nel basket i fattori che hanno portato a questo punto di criticità sono molteplici e la Leonessa ha bisogno di soluzioni, non di una caccia alla streghe. Sicuramente il fatto che la squadra abbia giocato, pre stagione compresa, una sola gara al completo non ha aiutato. E lo ha fatto ancora meno per la costruzione di un’identità il fatto di aver svolto una sola settimana di lavoro con tutti i giocatori a disposizione.
Ora non viene in soccorso neanche il calendario che prevede domani sera il primo turno infrasettimanale della stagione e poi domenica la non banale trasferta di Piacenza. Brescia dovrà affrontare il tutto in condizioni di roster complesse con il rischio di perdere ulteriore terreno dalla vetta. Nel frattempo la società farà le sue valutazioni e probabilmente cercherà di inserire un giocatore nel reparto esterni per tamponare la situazione dell’infermeria e risolvere alcune criticità tecniche emerse. Ma la bacchetta magica nel basket non esiste, la Leonessa ha bisogno di cambiare rotta e di farlo con una certa rapidità, remando tutti nella stessa direzione.