Orzinuovi batte l’A2A Leonessa Brescia e si prende il primo, storico derby

La Logiman Orzinuovi si prende il primo derby bresciano della stagione, battendo l’A2A Leonessa Brescia 86-81. Orzinuovi è priva del lungo Oxilia e del
playmaker Rogic. Brescia non schiera gli acciaccati Burns e Klanjscek. Per la squadra di coach Bassi è un risultato tanto prestigioso quanto storico. E vale l’aggancio in classifica a Brescia a quota 10 punti.
Per la Logiman vanno in doppia cifra Zilli con 22 punti e Stefani con 14. Per la Leonessa 19 di Lombardi, 18 di Da Ros, 15 di Bazan e 13 di Sabatini.
Per Brescia arriva la seconda sconfitta consecutiva.
Il match
I ritmi sono subito alti e l’intensità difensiva di Orzinuovi è notevole. Brescia riesce comunque a essere avanti al 10’, grazie a una tripla di Santinon allo scadere (23-20 Leonessa). Il bresciano Nikolic, che entra dalla panchina, di fatto disputa solo uno sprazzo di gara, proprio nel primo quarto. Convive con un problema al ginocchio, e non va rischiato.
La Logiman cresce di livello e si fa a tratti preferire, ma la Leonessa trova un leader in Bazan, autore di 13 punti nel solo secondo parziale di gara. Si va all’intervallo con l’A2A avanti 49-46.
La Logiman inizia il terzo quarto con un break di 9-0 che sposta un po’ l’inerzia del match. Brescia esce dal torpore lentamente, ha la palla del pareggio o del vantaggio, ma la spreca, e al 30’ è 64-62 Orzinuovi.
Nell’ultimo parziale Brescia, forse, si convince di poterla recuperare. Ma Orzinuovi è glaciale nei momenti chiave, regge all’urto della Leonessa e vince con merito.