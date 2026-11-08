Giornale di Brescia
Abbonati
Basket
Sport
Basket

Orzinuovi batte l’A2A Leonessa Brescia e si prende il primo, storico derby

La Logiman merita, la squadra di Calvani fa fatica senza Burns, Klanjscek e Nikolic
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

BASKET SERIE B NAZIONALE LOGIMAN ORZINUOVI - A2A LEONESSA BRESCIA nella foto schiacciata Eric Lombardi 08-11-2026 uberti@newreporter
Fotogallery
11 foto
Orzinuovi vince il derby con la Leonessa

La Logiman Orzinuovi si prende il primo derby bresciano della stagione, battendo l’A2A Leonessa Brescia 86-81. Orzinuovi è priva del lungo Oxilia e del
playmaker Rogic. Brescia non schiera gli acciaccati Burns e Klanjscek. Per la squadra di coach Bassi è un risultato tanto prestigioso quanto storico. E vale l’aggancio in classifica a Brescia a quota 10 punti.

Per la Logiman vanno in doppia cifra Zilli con 22 punti e Stefani con 14. Per la Leonessa 19 di Lombardi, 18 di Da Ros, 15 di Bazan e 13 di Sabatini.

Per Brescia arriva la seconda sconfitta consecutiva.

Il match

I ritmi sono subito alti e l’intensità difensiva di Orzinuovi è notevole. Brescia riesce comunque a essere avanti al 10’, grazie a una tripla di Santinon allo scadere (23-20 Leonessa). Il bresciano Nikolic, che entra dalla panchina, di fatto disputa solo uno sprazzo di gara, proprio nel primo quarto. Convive con un problema al ginocchio, e non va rischiato.

La Logiman cresce di livello e si fa a tratti preferire, ma la Leonessa trova un leader in Bazan, autore di 13 punti nel solo secondo parziale di gara. Si va all’intervallo con l’A2A avanti 49-46.

La Logiman inizia il terzo quarto con un break di 9-0 che sposta un po’ l’inerzia del match. Brescia esce dal torpore lentamente, ha la palla del pareggio o del vantaggio, ma la spreca, e al 30’ è 64-62 Orzinuovi.

Nell’ultimo parziale Brescia, forse, si convince di poterla recuperare. Ma Orzinuovi è glaciale nei momenti chiave, regge all’urto della Leonessa e vince con merito.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
A2A Leonessa BresciaLogiman OrzinuoviderbyOrzinuovi
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...