Se l’A2A Leonessa Brescia viene da tre vittorie consecutive (San Vendemiano, Piacenza e Reggio Calabria), Ferrara è in serie negativa da quattro gare. Si è infatti arresa a Legnano, Agrigento, Omegna e Imola. Lo stato di forma delle due squadre che si affrontano questo sabato, alle 20.30, al PalaLeonessa, per l’anticipo dell’undicesima giornata, è quindi opposto. Anche se Brescia, che è seconda alle spalle della capolista Lumezzane, deve sempre fare a meno degli infortunati Maks Klanjscek e Lazar Nikolic (quest’ultimo ancora in stampelle, mentre il recupero della guarda slovena procede bene). L’Adamant, che aveva iniziato la stagione nelle posizioni di vetta, è invece scesa in decima piazza.
Le parole
Il coach della Leonessa Marco Calvani, però, sa che i propri giocatori non possono deconcentrarsi. Sia perché gli ospiti hanno fame, sia perché l’ultimo successo in Calabria ha suscitato comunque sensazioni contrastanti. All’ottimo primo quarto hanno infatti fatto seguito tre frazioni molto più sofferte. Riguardo alla qualità del gioco della propria squadra, il sessantatreenne non si nasconde: «Dico spesso che il tempo è dalla nostra parte – afferma il romano –, ma poi il tempo scorre e comprendo chi non è del tutto contento. Comunque i giocatori hanno grande senso di responsabilità, nessuno si piange addosso e la società ci è vicina in tutto».
Le difficoltà legate agli infortuni «può essere che ci fortifichino, dato che siamo chiamati a essere ancora più pronti», prosegue Calvani. Il nodo della performance rimanda all’ormai famoso concetto dei tre quarti. Gli ultimi due a Piacenza e il primo di Reggio Calabria sono stati eccellenti. Anche capitan Christian Burns lo ha sottolineato, giovedì, a Basket Time, su Teletutto. Il centro aveva parlato di flusso offensivo da non bloccare, di ricerca rapida delle soluzioni per concludere, di durezza fisica e mentale. Calvani concorda, ma preferisce sottolineare l’importanza «di una difesa di squadra consistente e di una fase offensiva all’insegna della condivisione del pallone». Qualità che, sempre secondo l’allenatore, evitano che si renda necessario un giocatore che levi le castagne dal fuoco.
In caso di successo, l’A2A aggancerebbe Lumezzane in testa alla classifica, in attesa che la LuxArm scenda poi in campo domenica, per l’attesissimo derby a Orzinuovi (si giocherà alle 18).
Le formazioni
Brescia: Sabatini, Vencato, Bazan, Da Ros, Lombardi, Santinon, Tavernelli, Burns, Bedin, Frosini, Cabodevilla. All.: Calvani.
Ferrara: Cappelletti, Paolin, Delfino, Ianuale, Misolic, Bottioni, Jovanovic, Melchiorri, Guerrieri, Goberti, Buriani, Isotta. All.: Bianchi.