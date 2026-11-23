Il checkpoint della decima giornata di serie B nazionale ha evidenziato in maniera piuttosto chiara che le squadre bresciane sono le padrone assolute del Girone A di questo avvio di campionato. La classifica al momento parla di un intero podio racchiuso in circa 50 chilometri: LuxArm Lumezzane capolista con 9 successi in 10 gare, A2A Leonessa Brescia insegue a due lunghezze di distanza e Logiman Orzinuovi resta in scia al terzo posto con un bilancio di 7 vittorie a fronte di 3 sconfitte. Per la prima volta, quindi, non ci sono intruse nel dominio bresciano che si è materializzato nonostante i tanti problemi fisici avuti da tutte e tre le formazioni.
Le difficoltà
Lumezzane, infatti, ha dovuto fare a meno praticamente per tutte queste prime 10 giornate, ad eccezione di 6 minuti a Piazza Armerina, di Francesco Stefanelli, uno dei principali colpi di mercato estivi nonché l’indiziato numero uno per il ruolo di leader dei valgobbini sugli esterni. Anche Orzinuovi che in estate era riuscita a piazzare il colpo Roko Rogic non lo ha ancora visto in campo ad eccezione di 11 minuti in trasferta ad Omegna; ora coach Bassi sta anche facendo i conti con l’assenza di Oxilia, il principale punto di riferimento tra i lunghi orceani, out dalla settimana del derby per un problema al piede. Non va meglio a Brescia che ha disputato sino ad ora, pre-stagione compresa, una sola gara con il roster al completo e una sola settimana di allenamento con tutti gli effettivi a disposizione. Gli infortuni di Klanjscek e Nikolic, entrambi a box da inizio mese e con tempi di rientro non brevi, hanno costretto la società biancoblù ad intervenire sul mercato inserendo Riccardo Tavernelli.
Buon inizio
La gestione delle assenze va così ad impreziosire il cammino fatto fin qui dalle tre squadre bresciane che sono state in grado di assorbire gli infortuni e trovare il modo di non rallentare in campionato. La Luxarm ha statisticamente la miglior difesa del girone, Orzinuovi il miglior attacco e Brescia figura tra le prime tre in entrambe le categorie.
Insomma: non male per ora il cammino delle bresciane nel terzo campionato nazionale. Nelle prossime settimane ci sarà anche una prima vera resa dei conti con il derby tra Orzinuovi e Lumezzane previsto per domenica 29 novembre e quella tra cittadini e valgobbini in programma il 20 dicembre al PalaLeonessa.