La puntata di Basket Time su Teletutto questo giovedì è ufficialmente una puntata «da capitano». Christian Burns, centro dell’A2A Leonessa Brescia, parla e detta la via. La ricetta del quarantunenne americano con cittadinanza italiana? «Dobbiamo essere duri fisicamente e mentalmente – afferma il capitano dei biancoblù –. Dobbiamo giocare con velocità, come abbiamo fatto nel primo quarto domenica scorsa, a Reggio Calabria. Avevamo un ottimo flusso, correvamo, trovavamo rapidamente i mismatch. Se uniamo queste cose al fatto che abbiamo un valore tecnico molto grande, almeno sulla carta, non possiamo perdere. Soprattutto in casa. Il PalaLeonessa deve diventare un inferno per gli avversari. Devono pensare: "Qui, noi, non possiamo vincere"».
Burns non ha dubbi. E, in questo senso, Ferrara è avvisata. Brescia la aspetta domani, sabato, per l’anticipo dell’undicesima giornata (palla a due alle 20.30). Nella chiacchierata con il centro, però, c’è anche tanto spazio per i ricordi. Quelli delle sue precedenti incarnazioni nella squadra della nostra città e quelli della lunga carriera, in generale, non solo in biancoblù.
A Reggio Calabria, in primo luogo, il capitano è tornato a giocare dopo uno stop che durava dal primo novembre, giorno della sconfitta interna shock con Piazza Armerina. «È stato bello ritrovare il campo e i miei compagni – afferma il lungo –. Bene pure per la vittoria. Ma dobbiamo capire cosa ci è successo dopo il primo quarto. Abbiamo abbassato il nostro ritmo di gioco e abbiamo perso la nostra identità offensiva. Non dovrà più accadere».
Leader
Burns viene da Cremona (in serie A, la squadra è poi «sparita» per far sì che nascesse il Bc Roma), dove è stato capitano. Torna a Brescia e ha il medesimo ruolo. «In parte me lo hanno chiesto i miei compagni e lo staff, in parte era anche un mio desiderio – racconta –. È una bella sfida. A Cremona era più facile relazionarsi con i giocatori americani. In questo caso devo gestire anche le personalità di ragazzi molto giovani. Ma sono molto contento dei "gradi"».
A proposito del ritorno a Brescia: c’è un retroscena? «Devo ammettere - svela Chris - che desideravo concludere la mia carriera qui a prescindere. Anche se la squadra fosse rimasta in serie A, con la precedente proprietà, sarei stato molto felice di aggiungermi alla rosa come giocatore italiano esperto, pronto a dare una mano a tutti. Poi, per come sono andate le cose, si è aperta una grande possibilità, ossia quella di compiere un’ultima grande missione: riportare questa città, che amo, dove merita. In questo senso, ogni giorno, respiriamo la passione di Graziella Bragaglio, di Matteo Bonetti, dei soci e degli sponsor. Sappiamo che non possiamo sbagliare».
Insidie
La serie B Nazionale, però, è complicata. Perché da un lato, come affermato, Burns è straconvinto delle qualità dell’A2A. Ma dall’altro ci sono avversari aggressivi e intensi. «Dobbiamo stare sul pezzo, insomma», ragiona il centro. Che sorride quando gli si chiede di fare un giro tra i ricordi bresciani. I più belli sono legati ai suoi due anni con Alessandro Magro in panchina. Nel primo c’era stato il record di quattordici successi consecutivi. Nel secondo la vittoria della Coppa Italia, in giornate di febbraio (2023) in cui fu inatteso protagonista.
L’avversario più forte che ha incontrato è «Milos Teodosic, che però riuscimmo a battere proprio nella finale di Coppa Italia». I due migliori compagni di squadra? «Mike James e Sergio Rodriguez. Ma pure Amedeo Della Valle. Giocare il pick&roll con lui era fantastico. Era una costante minaccia per le difese».