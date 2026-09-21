A2A Leonessa Brescia, Bedin completa la rosa

Aveva iniziato la preparazione insieme al resto della A2A Leonessa Brescia lo scorso 17 agosto, ma in veste di aggregato. Adesso Alberto Bedin entra ufficialmente a far parte del roster a disposizione di Marco Calvani. L’inserimento si è reso necessario dopo la partenza di Mihail Naumoski, arrivato alla preparazione con un infortunio che lo ha sempre tenuto fuori. Martedì 22 settembre, alle 17, la rosa biancoblù verrà ufficialmente presentata in Loggia.
L’annuncio
Di seguito il comunicato del club su Bedin: «A2A Leonessa Brescia è lieta di annunciare l'inserimento nel proprio roster di Alberto Bedin, centro di 26 anni, che era aggregato alla prima squadra sin dall'inizio degli allenamenti. Bedin, che nei mesi scorsi ha centrato la promozione in Serie A2 con la maglia della T Tecnica Gema Montecatini, completa la rosa a disposizione di coach Marco Calvani, portando la propria esperienza al servizio della causa della formazione biancoblu».
«È con grande soddisfazione che annunciamo il tesseramento definitivo di Alberto Bedin per la stagione sportiva in corso – le parole di Graziella Bragaglio, presidente di Leonessa Brescia –. Dopo aver svolto l'intero periodo di prestagione con il nostro gruppo, Alberto ha ampiamente dimostrato non solo il suo valore tecnico e fisico sotto canestro, ma anche un’immediata sintonia con lo staff e con i compagni. La sua integrazione è stata naturale e vincente fin dal primo giorno di raduno».
La scheda
Nato a Riva del Garda il 25 giugno 1999, Alberto Bedin cresce cestisticamente nel vivaio di Riva, dove esordisce in Serie D a soli 16 anni. Nel 2016 si trasferisce a Mestre, impegnato nel Campionato di C Gold e nell'Under 18 Eccellenza.
Nell'estate del 2018 si sposta a Lugo di Romagna, disputando per la prima volta il campionato di Serie B Interregionale, con ottimi risultati (8.4 punti realizzati e 5.5 rimbalzi di media a partita). L'anno successivo inizia la stagione a Olginate, poi nel gennaio del 2020 si trasferisce a Cento, dove disputa solamente 4 partite in una stagione conclusa prematuramente per via del Covid.
Nell'estate del 2020 si sposta nelle Marche, approdando dapprima a Senigallia e, successivamente, spostandosi ad Ancona e a Fabriano, in Serie B Nazionale, dove colleziona una stagione da 9.3 punti e 7.0 rimbalzi di media a partita.
Nell'estate del 2024 arriva la chiamata della T Tecnica Gema Montecatini: il centro gardonese trascorre nella città termale due stagioni, culminate la scorsa estate con la promozione in Serie A2, frutto anche delle sue prestazioni (5.7 punti e 2.7 rimbalzi di media a partita), in una stagione iniziata solamente a marzo per via di un infortunio al ginocchio rimediato durante le gare dei playoff 2025.