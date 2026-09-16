A2A Leonessa Brescia, Alberto Bedin verso la conferma

Sarà Alberto Bedin, a meno di colpi di scena che paiono improbabili a 11 giorni dall’esordio in campionato, l’uomo che completerà il roster dell’A2A Leonessa Brescia. Una necessità per la squadra di coach Calvani sorta dopo la risoluzione consensuale del contratto di Mihail Naumoski. Il figlio d’arte avrebbe dovuto far parte della prevista rotazione a 4 dei lunghi biancoblù, ma le sue condizioni fisiche hanno costretto la società a modificare i piani.
Per correre ai ripari, infatti, sin dalla prima settimana di allenamenti Bedin era stato inserito come aggregato per la prestagione. Dopo la scelta definitiva su Naumoski, che non ha mai neanche svolto un allenamento con la squadra, la Leonessa nei giorni scorsi ha anche deciso di provare il 21enne Gloris Tambwe, prodotto delle giovanili di Tortona, lo scorso anno alla Virtus Imola in serie B Nazionale. Il tempo però stringe e la strada intrapresa della società biancoblù sembra proprio quella della conferma di Bedin, giocatore esperto della categoria e in grado di dare anche una dimensione operaia al pacchetto lunghi bresciano.
La Leonessa si presenterà, quindi, ai blocchi di partenza con la coppia dei fuori categoria Da Ros-Burns in quintetto e quella composta da Lombardi-Bedin per la panchina. La scelta non solo è la più logica per l’immediato, ma anche in prospettiva permette a Brescia di lasciarsi una finestra aperta per intervenire più avanti sul roster nel caso fosse necessario.