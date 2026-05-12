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Atleti bresciani da record: qual è per te l’impresa più grande?

Lo sport italiano, calcio a parte, sta vivendo un momento d’oro. E anche donne e uomini di Brescia, nel presente così come nel passato, hanno regalato trionfi storici
Marcell Jacobs, Giorgio Lamberti, Vanessa Ferrari e Sonny Colbrelli
Marcell Jacobs, Giorgio Lamberti, Vanessa Ferrari e Sonny Colbrelli

Lo sport italiano, calcio a parte, sta vivendo un periodo d’oro, dai trionfi sui campi da tennis di tutto il mondo di Jannik Sinner fino alle tante soddisfazioni alle Olimpiadi, sia estive sia invernali. Non è da meno il movimento bresciano, trainato dai successi di Giovanni Franzoni nello sci o di Alice Bellandi nel judo solamente per fare degli esempi.

Eppure nell’immaginario collettivo alcuni successi si sono cristallizzati più di altre, momenti sportivi che hanno segnato una pietra miliare nella memoria di tutti noi.

Ovviamente ognuno ha nel suo personalissimo pantheon attimi impressi indelebilmente. Noi vi chiediamo, esprimendo la vostra opinione alla domanda qui sotto, quale pensate possa essere il successo ottenuto da uno sportivo bresciano che più di altri si guadagna il titolo di «impresa».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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