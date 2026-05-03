Sinner strapazza Zverev a Madrid e vince il quinto Masters 1000 di fila
L’altoatesino piega il tedesco 6-1 6-2: oltre alla cinquina mai riuscita a nessuno, Jannik diventa il più giovane tennista di sempre ad aver giocato almeno una finale di tutti i tornei Masters 1000
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Madrid, la finale tra Sinner e Zverev
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