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Sinner strapazza Zverev a Madrid e vince il quinto Masters 1000 di fila

L’altoatesino piega il tedesco 6-1 6-2: oltre alla cinquina mai riuscita a nessuno, Jannik diventa il più giovane tennista di sempre ad aver giocato almeno una finale di tutti i tornei Masters 1000
Madrid, la finale tra Sinner e Zverev
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Madrid, la finale tra Sinner e Zverev

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Jannik SinnerAlexander ZverevMasters 1000Madrid
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