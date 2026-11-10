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Sinner: «Difficile non avere più il controllo, obiettivo Australian Open»

Il tennista ospite nella sede milanese dell’Allianz: «Il nuovo coach Norman? Nessuna rivoluzione»
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Sinner a Milano durante l'incontro nella sede dell'Allianz
Sinner a Milano durante l'incontro nella sede dell'Allianz

«Per la prima volta in carriera non ho il controllo di ciò che mi accade, e questo non mi piace. Ma non mi resta che fidarmi, ho i migliori medici del mondo e seguo il programma». Jannik Sinner, attuale numero 2 del mondo, non gioca dallo scorso 12 luglio (vittoria nella finale di Wimbledon contro Zverev) per via di una grave infiammazione al ginocchio destro. «Il programma prevede che io torni agli Australian Open (gennaio 2027, ndr). E che magari faccia qualche torneo prima». Tra questi, l’esibizione «milionaria» Six Kings Slam.

Il cambio di coach

Sinner ne parla nella sede milanese dell’Allianz, della quale è ambassador, nel corso della presentazione della campagna «Be Like Sinner». Con lui anche Darren Cahill, il coach che lo ha portato alla vittoria degli Slam e al numero uno al mondo. Il suo incarico sta per terminare. Al suo posto arriverà Magnus Norman. «Il grande cambiamento nella mia carriera è coinciso con la formazione del team con Cahill e Simone Vagnozzi – afferma Jannik –. Quando accadde, cambiai completamente il modo di intendere il tennis. Adesso non sarà una rivoluzione, proseguiremo sulla strada tracciata».

Ripartenza

Pazienza, attesa e fiducia sono i concetti che il tennista altoatesino ripete spesso nel corso dell’incontro. Non nasconde la frustrazione e anche il bisogno, che ha sentito, di non guardare troppo il tennis. «Ma non posso avere fretta, se voglio giocare a questi livelli altri dieci anni», afferma Sinner.

Cahill? «Per me un secondo papà. C’è un posto per lui nel mio box a Melbourne». E il coach: «Resterò un fan, ma non voglio privare Norman della possibilità di instaurare una relazione stretta da subito con Jannik – afferma –. Non ho preso parte al processo che ha portato alla scelta del mio successore, ma ho molto apprezzato la decisione».

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