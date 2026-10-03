Altro forfait per Jannik Sinner: ginocchio ancora infiammato, salta Shanghai

Altro forfait per Jannik Sinner. L’azzurro, alle prese ancora con l’infiammazione al ginocchio destro, una tendinopatia extra-articolare, dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e, questa settimana, l’Atp 500 di Pechino, ha reso noto oggi che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. «Purtroppo non potrò giocare il Rolex Shanghai Masters, come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per tutto il vostro sostegno. Non vedo l’ora di rivedervi l’anno prossimo». È il breve messaggio pubblicato dal numero uno del mondo sui propri profili social.
I precedenti forfait
Sinner non gioca una partita ufficiale dal giorno del secondo trionfo consecutivo sui campi di Wimbledon, il 12 luglio. La sua assenza dai tornei sta rendendo sempre più delicata la situazione in vetta alla classifica Atp, con Alexander Zverev ormai vicino. Molto dipenderà dai risultati del tedesco all’Atp 500 di Pechino, in corso, e al Masters 1000 di Shanghai.
Sul rientro di Sinner, però, pende ancora un grande punto interrogativo. Ieri l’azzurro è stato avvistato a Lione, dove ha svolto un consulto al Centre Orthopedique Santy, polo ortopedico d’eccellenza. Resta incerta la data del ritorno in campo e, secondo alcune ricostruzioni, non sarebbe esclusa nemmeno l’ipotesi di un intervento chirurgico. Al momento, però, questa possibilità sarebbe stata accantonata, con il proseguimento della terapia conservativa già in atto.
Riyadh e il Six Kings
Resta inoltre da confermare la partecipazione di Sinner al Six Kings Slam di Riyadh, dove l’azzurro dovrebbe essere al via per il terzo anno consecutivo. Il torneo d’esibizione si disputerà dal 21 al 24 ottobre e nelle prime due edizioni ha visto trionfare proprio Sinner.
L’esordio del tennista italiano in Arabia Saudita è previsto per mercoledì 21 ottobre contro l’australiano Alex De Minaur. Il vincente affronterà il giorno successivo Novak Djokovic, che usufruirà di un bye. Dopo il giorno di riposo di venerdì 23, sabato sono in programma sia la finale per il terzo posto, tra i semifinalisti perdenti, sia la finalissima. Nell’altra parte del tabellone Alexander Zverev sfiderà Taylor Fritz. Il vincente affronterà poi Carlos Alcaraz.
Dopo le numerose assenze nel circuito, il Six Kings Slam potrebbe rappresentare per Sinner un primo test in vista del finale di stagione, anche se si tratta di un torneo d’esibizione. L’obiettivo sarebbe verificare le condizioni del ginocchio destro prima degli ultimi appuntamenti ufficiali dell’anno: il Masters 1000 di Parigi indoor, dal 2 all’8 novembre, le Atp Finals di Torino, dal 15 al 22 novembre, e le Final 8 di Coppa Davis a Bologna, dal 24 al 29 novembre.