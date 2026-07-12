Tennis, Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon. Sul campo centrale londinese il tennista italiano ha sconfitto in finale il tedesco Alexander Zverev in quattro set (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) dopo quasi quattro ore di gioco, conquistando così per la seconda volta il torneo più prestigioso del circuito tennistico.
Sinner replica la vittoria dell’anno scorso sull’erba dei Championships, consolidando anche la propria posizione in vetta alla classifica Atp. Per lui è il quinto Slam della carriera: nel suo palmares, oltre al trionfo dello scorso anno nel Major londinese, due Australian Open (2024 e 2025) e uno Us Open (2024).
Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, con il bis concesso all'All England Club Sinner – 30 titoli Atp – diventa il decimo tennista nell'Era Open a vincere due Wimbledon in fila dopo Rod Laver (1968-69), John Newcombe (1970-71), Bjorn Borg (1976-80), John McEnroe (1983-84), Boris Becker (1985-86), Pete Sampras (1993-95, 1997-2000), Roger Federer (2003-07), Novak Djokovic (2014-15, 2018-22) e Carlos Alcaraz (2023-24). Con la vittoria su Zverev, inoltre, Sinner sale a quota 100 vittorie nei tornei del Grande Slam: è l'ottavo tennista in attività a raggiungere questo traguardo dopo Djokovic, Stan Wawrinka, Marin Cilic, Zverev, Gael Monfils, Kei Nishikori e Grigor Dimitrov.
Classifica Atp
In classifica Atp l'altoatesino sale a quota 13.450 punti e allunga a quasi +5000 su Zverev, che agguanta la seconda posizione di Alcaraz, terzo a 8.160, e si issa a 8.480 punti. Nella Race verso le Atp Finals di Torino, per cui sono già aritmeticamente qualificati sia Sinner che Zverev, l'azzurro resta al comando con 7.950 punti, seguito dal tedesco a 6.540 punti. Terzo Alcaraz a 3.650 davanti a Flavio Cobolli, quarto a 3.020.
Le parole di Sinner
«Complimenti a Sasha (Zverev, ndr), la partita di oggi è stata molto lottata e sono sicuro che prima o poi vincerà questo torneo. Abbiamo entrambi iniziato servendo molto bene, eravamo preparati molto bene, grazie al team e a mia mamma, ho visto che é uscita un paio di
volte... è stata una bellissima finale. Sono contento della vittoria, ma sono anche contento del livello che ho espresso». Così Jannik Sinner, nel corso della premiazione, dopo il successo.
«Non c'è un posto migliore dove giocare a tennis ed è stato un onore scendere in campo qui. Ogni giornata a Wimbledon è speciale e sono state due settimane bellissime. Su questo campo i giocatori di tennis provano le migliori sensazioni possibili» aggiunge l'altoatesino.
Le parole di Zverev
«Congratulazioni a Jannik, ha dimostrato ancora una volta perché è il migliore del mondo e condividere il Centrale con lui è stato un onore. Grazie al mio team, abbiamo avuto due bei mesi anche se abbiamo perso questa finale. Non avevo mai raggiunto i quarti a Wimbledon e per la prima volta credo di poter vincere questo torneo». Così Alexander Zverev nel corso della premiazione dopo la sconfitta. «È stato bellissimo giocare sul Centrale e ogni match è speciale qui. È un onore enorme giocare davanti a questo pubblico» conclude Zverev.