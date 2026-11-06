Tennis, Sinner cambia allenatore: ufficiale la separazione da Cahill

Jannik Sinner cambia allenatore: il tennista ha annunciato la fine della collaborazione con Darren Cahill al termine della stagione 2026, dopo cinque anni di successi condivisi. Nel team del campione italiano entrerà Magnus Norman, allenatore svedese ed ex numero 2 del mondo, che affiancherà Simone Vagnozzi.
L’annuncio
Sinner ha comunicato la novità con un video sui social. «Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un ragazzo di vent'anni con un sacco di domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte: mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori. Molto rapidamente, sei diventato molto più di questo. Una persona di cui fidarmi, qualcuno su cui poter contare. Un amico, un mentore».
Sinner ha ripercorso le tappe della collaborazione con Cahill, coincise con i suoi successi: «Il primo Slam, il numero uno del ranking: ce l'abbiamo fatta». E ha concluso con un ricordo: «Mi avevi detto che ti saresti fermato dopo il 2024 e, in qualche modo, sembrava non riuscissi a liberarmi di te. Ma i trofei non sono ciò che ricorderò di più. È tutto ciò che c'è attorno. Le lunghe ore sui campi di allenamento, i voli, le cene, le risate. Persino i giorni in cui tutto sembrava pesante: tu c'eri per ognuno di quei momenti. Ho sempre saputo di essere in buone mani. E non solo io: con te eravamo più di una squadra».