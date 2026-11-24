Un altro filo rosso sta per unire Jannik Sinner e Giovanni Franzoni. I due coetanei sciavano insieme quando erano piccoli, hanno iniziato una corrispondenza a distanza quando il tennista che ha riscritto la storia d’Italia ha iniziato a «messaggiare» lo sciatore bresciano, capace di prendersi prima la discesa di Kitzbühel e poi l’argento olimpico a Bormio nella libera di Milano Cortina. Chissà, magari in questi giorni l’altoatesino gli ha anche chiesto referenze circa il professor Lasse Lempainen.
Specialista
In realtà, lo specialista finlandese non ha certo bisogno di presentazioni visto che è considerato a livello mondiale un luminare per le operazioni a livello muscolo-tendineo di ginocchia, caviglia e arti inferiori in genere. Fuori dal 12 luglio scorso, data del secondo trionfo a Wimbledon, a lui il fuoriclasse azzurro della racchetta si è rivolto per decidere il da farsi circa il fastidio al ginocchio destro che lo tormenta da tempo. La terapia conservativa non ha dato gli effetti sperati, Sinner sarà operato quest’oggi a Turku, nel paese scandinavo.
Parlare di guaio al ginocchio, per il tennista, è improprio. Sinner soffre di un problema alla bandelletta ileotibiale della gamba destra. Si tratta di una spessa fascia di tessuto sulla parte esterna della coscia, dall’anca alla tibia, che in corrispondenza del ginocchio va in contro al rischio di sovraccarico. Spesso viene chiamato «ginocchio del corridore», proprio perché il disturbo è frequente in chi pratica sport di endurance (podismo e ciclismo) e chi esegue frequenti cambi di direzione.
Percorso
È il caso di Sinner, che è stato visitato domenica a Milano proprio dal professor Lempainen. Sempre lui lo opererà personalmente nella clinica di Turku in cui presta servizio. L’obiettivo è uno solo: far sparire il dolore e consentire a Sinner di riannodare il filo interrotto nel luglio scorso per tornare al top. L’ex numero uno al mondo è già fermo da quattro mesi, ne rischia altrettanti di stop (la previsione più ottimistica sarebbe di tre, ma trapela la volontà di fare le cose con estrema cautela) dopo l’operazione a cui si sottoporrà quest’oggi in Finlandia.
Il forfait agli Australian Open, il primo Slam dell’anno (11-31 gennaio) che l’italiano ha già vinto in due occasioni (2024 e 2025) appare scontato, anche se nel recente incontro con la stampa proprio Sinner aveva indicato Melbourne come l’obiettivo per il rientro. A questo punto appare più probabile un ritorno in coincidenza con la stagione sulla terra rossa, magari al Masters 1000 di Montecarlo.
Tutto dipenderà da come andrà il decorso post operatorio. Di certo, Sinner si è affidato a mani sapienti. Lasse Lempainen è considerato il numero uno al mondo per gli interventi a livello tendineo. Ha operato decine di sportivi di altissimo livello, tra cui il bresciano Giovanni Franzoni. A lui, su consiglio dello staff azzurro, lo sciatore polivalente di Manerba si era affidato nel gennaio 2023 dopo il terribile infortunio di Wengen.
Finendo nelle reti durante il superG sul Lauberhorn del 13 gennaio, Franzoni si ruppe il tendine del flessore della gamba destra. Fu operato il 18 gennaio, tornò a sciare in estate e si ripresentò al cancelletto all’inizio della stagione seguente a Sölden, a fine ottobre. Ci volle tempo, ma nell’ultima stagione ha iniziato a raccogliere i frutti. Lo spera anche Sinner. Del resto le due stelle dello sport azzurro sono da tempo legate da un sottile filo rosso.