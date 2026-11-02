Giornale di Brescia
Abbonati
Sport
SportGDB+

Da Kimi Antonelli a Sinner, fino a Franzoni: sì, ne sanno i 2000

La «Gen Z» sportiva è quella dei personaggi che trascinano e riscrivono le gerarchie nel panorama popolare italiano
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

Andrea Kimi Antonelli ha portato l'Italia sul tetto del mondo in Formula 1 - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it
Andrea Kimi Antonelli ha portato l'Italia sul tetto del mondo in Formula 1 - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it

«Che ne sanno i 2000» è un brano di Gabri Ponte divenuto poi un tormentone social quando si parla di tutte le cose belle e genuine di cui i nati del nuovo millennio non hanno goduto. Lo sport però fa eccezione. Perché i 2000 dello sport ne sanno, eccome. Prima Jannik Sinner tra la Coppa Davis e gli Slam, adesso Andrea Kimi Antonelli con il Mondiale di Formula 1. E nel mezzo un assaggio del nostro Giovanni Franzoni, in attesa di definitiva consacrazione dopo un argento olimpico in discesa che già è una promessa splendente come il cristallo (anche a forma di Coppa) per il futuro.

Legami

Non hanno l’anno di nascita in comune (il tennista e lo sciatore sono del 2001, il pilota del 2006), ma ben due punti di congiunzione. Il primo è meramente estetico, con quei riccioloni sul capo ad accompagnare la faccia da bravi ragazzi, diversi a loro modo, ma educati e colti, lontani dallo stereotipo dello sportivo «fumantino».

Jannik Sinner bacia nello scorso luglio il suo secondo trofeo di Wimbledon - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it
Jannik Sinner bacia nello scorso luglio il suo secondo trofeo di Wimbledon - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it

Il secondo è l’impatto che hanno avuto, mediaticamente e nella cultura popolare. Sinner è diventato ben presto imperatore della nuova epoca d’oro del tennis azzurro, tanto seguito da aver portato allo storico sorpasso sul calcio per numero di tesserati. Antonelli ha riscritto le dinamiche della F1: per più di sei decenni in Italia si è sempre e solo tifato Ferrari per sentimento patriotico, non ci eravamo mai chiesti se davvero un azzurro potesse vincere il Mondiale, né se mai ci fosse stata la possibilità di scegliere tra un marchio che è ambasciatore del nostro Paese nel mondo e un pilota che lo è altrettanto.

Giovanni Franzoni con l'argento olimpico in discesa colto a Milano Cortina 2026 - Foto Luca Pagliaricci/Coni © www.giornaledibrescia.it
Giovanni Franzoni con l'argento olimpico in discesa colto a Milano Cortina 2026 - Foto Luca Pagliaricci/Coni © www.giornaledibrescia.it

Franzoni da quando si è «laureato» nella discesa di Kitzbühel non ha più paura di guardare alla Coppa del Mondo generale come un obiettivo futuribile: dopo l’epoca della Valanga azzurra (Thöni e Gross) e di Tomba la Bomba, ora l’Italia ha un altro sogno sulla neve, trainata dal gardesano. Perché lo sport fa eccezione. E i nostri 2000 lo sanno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Andrea Kimi AntonelliJannik SinnerGiovanni FranzoniKimi Antonelli

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
GdB Robotica - Dentro la trasformazione dell’industria brescianaGdB Robotica - Dentro la trasformazione dell’industria bresciana

L'approfondimento settimanale sulle tecnologie che stanno trasformando le imprese

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoNumerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuroNumerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuro

Diverse storie, un’unica esperienza di crescita: i partecipanti raccontano come la formazione e l’affiancamento sul campo li abbiano aiutati a scoprire il valore del lavoro nel mondo delle vendite

Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA