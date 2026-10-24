Franzoni al via, attesa gigante: «Voglio vedere quale è il mio livello»

L’attesa è gigante. La sua e anche quella degli avversari. Perché dopo la straordinaria stagione scorsa nulla è più come prima e se si parla di Coppa del Mondo di sci, Giovanni Franzoni non è uno dei tanti. Non è ancora al top, ma lavora per arrivarci. Quest’anno o in futuro, poco cambia. Al gardesano si guarda ora come metro di paragone dopo l’anno dell’esplosione. E l’anno della maturità inizia domani con quello che è l’ultimo step da completare per diventare a tutti gli effetti un atleta da classifica generale: lo slalom gigante.
«È sempre stata la base degli allenamenti anche l’anno scorso. È al centro di tutto – aveva raccontato al media day Fisi di inizio stagione a Milano, un paio di settimane fa – e mi faceva trovare ritmo e feeling anche per le discese più tecniche. Parto già col 31 a Sölden, cercheremo di fare i primi tre giganti della stagione, poi vedremo la pianificazione perché il calendario è molto compatto. Anche la gestione mentale e fisica sarà fondamentale».
Primo appuntamento
La Coppa del Mondo 2025/2026 parte come sempre dal ghiacciaio austriaco di Sölden, quest’anno ancor più alle prese con problemi di neve in quest’autunno che profuma molto di appendice d’estate. È la quarta volta per il polivalente gardesano sul pendio austriaco: non ha mai trovato la qualificazione (53° nel 2021, 43° nel 2022 e 32° un anno fa), ma è chiaro che era anche sempre partito con un pettorale ben più alto del 31 con cui uscirà domani dal cancelletto.
La qualifica appare l’obiettivo minimo, in realtà si può far bene. «Vediamo cosa posso fare, voglio capire quale è il mio livello nella terza disciplina. Ma il gigante mi è sempre piaciuto e voglio inserirlo con una certa continuità», ha detto invece il garesano lunedì sera ospite del talk su Servus Tv, in diretta dall’hangar 7 dell’aeroporto di Salisburgo, casa della Red Bull.
Questo è l’altro passaggio importante che testimonia il ruolo che ora ha Giovanni Franzoni nello sci mondiale. L’ingresso nella prestigiosa scuderia della multinazionale austriaca è una sorta di certificazione del livello mediatico già raggiunto dal finanziere classe 2001. Proprio il gigante ha occupato un spazio del lavoro a Ushuaia e le indicazioni che arrivano – anche dagli allenamenti degli ultimi giorni a Sölden – appaiono incoraggianti.
Consapevolezza
«In allenamento sto andando bene – aveva detto lo stesso Franzoni sempre a Milano due venerdì fa – poi è chiaro che le gare sono un’altra cosa. Non ho fatto tantissimi passaggi in gigante, mi manca ancora qualche pezzo, ma credo di avere la possibilità di mostrare qualcosa anche in questa disciplina. Nella velocità, invece, ci siamo».
Per quella se ne parlerà solo tra fine novembre e inizio dicembre con la lunga trasferta in Nordamerica, per il momento c’è questo primo appuntamento tra le porte larghe di Sölden (prima manche alle 10 e seconda alle 13, diretta tv su RaiSport ed Eurosport; streaming su RaiPlay,Dazn e Discover+) che arriva presto e per questo è sempre da prendere con le pinze. Anche se per Franzoni può servire a tracciare la strada.
Gli azzurri
Con lui ci saranno al via nella squadra italiana Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Simon Talacci e Tobias Kastlunger. Il favorito d’obbligo è il detentore della Coppa del Mondo, Marco Odermatt, vincitore tre volte sul Rettenbach negli ultimi quattro anni. Lo sfidante è Lucas Pinheiro Braathen, e non solo per la gara di domani. Il brasiliano-norvegese ha confidato di voler inserire anche un po’ di superG per andare oltre il secondo posto nella gara di domani. Giovanni Franzoni studia e viene studiato. Fa parte del percorso di crescita.