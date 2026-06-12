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Mille Miglia, Aldo Bonomi: «Nel 2027 una settimana di gara»

Il presidente di Aci Brescia: «Giusto far sì che il centenario non sia solo per la nostra città, ma per tutta l’Italia. Sarà un evento eccezionale»
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Aldo Bonomi, presidente di Aci Brescia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Aldo Bonomi, presidente di Aci Brescia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Quarto giorno di Mille Miglia, dopo l’arrivo di ieri nella Capitale. Abbiamo intercettato Aldo Bonomi, presidente di Aci Brescia.

Presidente Bonomi, siamo arrivati a Roma, una fantastica cornice. Qual è il suo giudizio?

«Credo sia un giudizio positivo, perché siamo stati molto bene in Val Trompia, in Val Sabbia, siamo stati benissimo sul Garda, molto bene anche a Vicenza e a Padova. Poi nella serata evento a Montecatini. A poi a Roma c’è stata una grande accoglienza con tantissima gente. Sappiamo però che ci sono delle piccole cose ancora da mettere a posto, come sempre da migliorare».

A Lumezzane si è praticamente portato la Mille Miglia nel salotto di casa...

«Beh, io sono lumezzanese, mi sento lumezzanese e mi sento valtrumplino. Era giusto gratificare i 500 anni della Beretta, perché dobbiamo sempre legare la storia delle automobili alla storia industriale».

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Questa edizione è la prova generale in vista dell’anno prossimo per il centenario. Possiamo dire ufficialmente che ci sarà un giorno in più di gara?

«Sicuramente ci sarà, ma presenteremo il programma sabato, all’arrivo».

Quindi, partenza il lunedì e ritorno il sabato?

«Il nostro sogno è sempre stato avere una settimana di festa. Di fatto lo è già, perché gli equipaggi arrivano la domenica. Cercheremo di riempirla ancora di più, perché credo che sia giusto far sì che i cento anni della Mille Miglia siano non solo per Brescia, ma anche per tutta l’Italia. Sarà un evento eccezionale».

Quelli che amano i motori temono che la regolarità finisca in secondo piano…

«No, assolutamente. La Mille Miglia è un evento popolare e dovrà rimanere sempre popolare, pur essendo tecnico, perché ha aiutato l’Italia a crescere sia nell’industria sia nelle strade, ma è stata la popolarità che ha creato la Mille Miglia e quindi continueremo a fare questo».

Come vede il centenario della Mille Miglia e contemporaneamente la promozione del Brescia?

«Io mi auguro naturalmente che il Brescia faccia molto bene. La categoria del Brescia non è la Serie C, dovrebbe essere minimo la B, con qualche voglia e qualche possibilità di andare in Serie A. E per quanto riguarda la Mille Miglia il futuro si chiama fondazione».

A proposito, ha fatto pace con l’assessore regionale Maione dopo le tensioni la scorsa settimana alla presentazione?

«Non mi ricordo chi sia».

Questa è una risposta alla Mourinho…

«No, è una risposta per non litigare con nessuno. Io ho detto solo che non è vero quello che lui ha detto, cioè che non ci sono le condizioni, per permettere anche alla Regione di entrare nella fondazione. Sono loro che non hanno voluto. Sono 18 anni che lavoro per arrivare a fare la fondazione con tutti gli altri enti, perché noi vogliamo il bene della Mille Miglia e il bene di Brescia. È quel che vogliamo fare e ci riusciremo. Camera di commercio, Comune, Provincia, Automobile Club d’Italia, Automobile Club di Brescia ci sono. Io quindi credo che manchi solo la Regione. Se verranno sono benvenuti, se non verranno se ne faranno una ragione loro a non esserci».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Mille Miglia 2026Aldo BonomiMille MigliaRoma

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