Mille Miglia 2026, per Capirossi e Fisichella ogni gara è un’emozione

Il paradosso per chi è abituato da una vita al brivido della velocità. «Prima di Pisa mi hanno dato mille punti di penalità perché andavo piano». Incredibile ma vero per uno come Loris Capirossi, che ancora oggi è il più giovane pilota ad avere conquistato – a 17 anni e 165 giorni – il titolo iridato nella storia del motomondiale.
«Io pratico tutti gli sport al limite, per trovare l'adrenalina che avevo quando correvo. Qui è un’altra musica ma è uno spettacolo» assicura l’ex campione della MotoGp, che sta dando vita ad una sfida a distanza con Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1.
«Una gara che è proprio l'opposto di quello che abbiamo fatto in carriera, però sto imparando. Non è facile fare questo tipo di gare, tanto è vero che io sto partecipando ma non mi sto dedicando proprio alle prove perché ci sono degli equipaggi che lo fanno da tantissimi anni e vengono qui per vincere» racconta il romano Fisichella che nella Capitale ha vissuto un’emozione particolare. «Roma è sempre Roma per me e non vedevo l’ora di arrivarci, anche perché ogni anno il pubblico romano sta aumentando».
Quasi come i chilometri di una Mille Miglia sempre più extralarge, in attesa del prossimo anno, quando i giorni di gara diventeranno addirittura sei. Capirossi mette le mani avanti e questa edizione potrebbe essere la sua prima e unica partecipazione. «Una volta nella vita va fatta, ma ragazzi quanto è dura e che tempi super tirati» si sfoga il motociclista.
Tra caldo e calore
«È una gara bellissima soprattutto perché hai l'opportunità di passare in posti incredibili. Io – prosegue – sono appassionato di motori, vedere tutte queste macchine importanti così tenute bene è bellissimo. L'evento, diciamo, è un po' lungo perché stare 15-16 ore in un’auto di queste in cui muori dal caldo, che non frenano, che non hanno lo sterzo e ci vuole una squadra per girare il volante... è impegnativo, però è bello. Diciamo che non è proprio una roba da “andiamo a divertirci” voglio dire, è super impegnativa però ha il suo perché».
Non è invece stupito Fisichella, che ha il vantaggio di essere ormai di casa alla Freccia Rossa. «In passato avevo partecipato con le auto green, ma la vera Mille Miglia è così, è proprio fare questa gara unica con queste macchine d'epoca difficili da domare. Abbiamo sofferto il caldo, vissuto le difficoltà, i problemi meccanici e tecnici. Però è veramente emozionante e i percorsi sono bellissimi, poi soprattutto quando arrivi in contesti della nostra Italia che sono unici al mondo, come Lucca, Siena, Pisa e Roma, oppure Radicofani solo per citare l’ultima tappa».
Tra Capirossi e Fisichella ci sono 183 auto. L’ex campione della MotoGp corre infatti con il numero 169, mentre l’ex pilota di Formula 1 con il 352 ed arriva sempre in coda alla gara. «Penalizzante? No dai. Si parte dopo, si arriva dopo, però anche questo fa parte della Mille Miglia».
Entrambi hanno lo stesso obiettivo. «Arrivare a Brescia e chiudere la gara». E vogliono godersi gli ultimi due giorni risalendo il Paese. «In tutta Italia, dove andiamo abbiamo un gran calore da parte del pubblico; vedere i bambini per strada che ci salutano è emozionante» è il pensiero di Fisichella. Che non dimentica il primo amore. «Chi vince il Mondiale di Formula 1? Se non ce la fa la Ferrari, speriamo trionfi Kimi Antonelli».