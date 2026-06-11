Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport
Sport
Altri sport

Mille Miglia 2026, Tonconogy ancora al comando a Roma

L’argentino precede Vesco e Salvinelli: «Vincerà chi ha la testa più fredda», il suo commento. Terzi i Turelli
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Mille Miglia 2026, l'arrivo a Roma
Fotogallery
10 foto
Mille Miglia 2026, l'arrivo a Roma

La Mille Miglia 2026 è sempre più all’insegna della sfida Italia-Argentina. All’arrivo a Roma della terza tappa – iniziata a Montecatini Terme e proseguita per Lucca, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Poss, Siena, la Val d’Orcia, Radicofani e Romciglione – Juan Tonconogy accompagnato dalla sorella Margarita, è sempre al comando della Freccia Rossa, seguito da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, che dalla seconda serata sono costretti ad inseguire. Come non succedeva ormai da anni.

I commenti

«Vincerà chi ha la testa più fredda, ma in questo momento sono contento di essere davanti» è il commento di Tonconogy all’arrivo in via Veneto. «Abbiamo fatto una terza tappa più o meno sugli stessi ritmi suoi. Proveremo a continuare su questo livello senza sbagliare nulla» replica Andrea Vesco. Terzo gradino del podio per padre, 83 anni, e figlio, Turelli-Turelli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Mille Miglia 2026Juan TonconogyRoma
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...