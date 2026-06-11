Mille Miglia 2026, Tonconogy ancora al comando a Roma

La Mille Miglia 2026 è sempre più all’insegna della sfida Italia-Argentina. All’arrivo a Roma della terza tappa – iniziata a Montecatini Terme e proseguita per Lucca, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Poss, Siena, la Val d’Orcia, Radicofani e Romciglione – Juan Tonconogy accompagnato dalla sorella Margarita, è sempre al comando della Freccia Rossa, seguito da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, che dalla seconda serata sono costretti ad inseguire. Come non succedeva ormai da anni.
I commenti
«Vincerà chi ha la testa più fredda, ma in questo momento sono contento di essere davanti» è il commento di Tonconogy all’arrivo in via Veneto. «Abbiamo fatto una terza tappa più o meno sugli stessi ritmi suoi. Proveremo a continuare su questo livello senza sbagliare nulla» replica Andrea Vesco. Terzo gradino del podio per padre, 83 anni, e figlio, Turelli-Turelli.