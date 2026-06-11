Mille Miglia 2026, la terza tappa da Montecatini Terme a Roma

Da Lucca alla Versilia, poi Pisa, Siena e i borghi tra Val d’Orcia e Viterbo: la Freccia Rossa attraversa Toscana e Lazio fino alla passerella nella città eterna

Francesca Roman 11 giugno 2026 3 ' di lettura

Il passaggio da Lucca della Mille Miglia 2025 - Foto New Reporter Checchi/Favretto © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Mille Miglia 2026Montecatini TermeRoma Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...