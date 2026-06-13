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Mille Miglia 2026, l’arrivo a Brescia della «corsa più bella del mondo»

Dopo quasi duemila chilometri, la Freccia Rossa torna in città per l’ultima sfilata in viale Venezia, la proclamazione dei vincitori e la festa finale in piazza Loggia
Francesca Roman
L'arrivo a Brescia di una passata edizione
L'arrivo a Brescia di una passata edizione

Verso la fine di un sogno che diventa storia. Non un semplice traguardo, ma un abbraccio che dura un anno intero. E che non si dimentica mai. Oggi, sabato 13 giugno, le «vecchie signore» tornano in città stanche ma sempre magnifiche, coperte di polvere e di applausi.

Il pubblico è pronto a stringersi dietro alle transenne, colmo di entusiasmo e riconoscenza: anche quest’anno la Mille Miglia porta l’eccellenza di Brescia in giro per l’Italia a bordo dei suoi bolidi.

Nel 2027 il centenario

A un passo dal centenario, celebrando altri anniversari che hanno plasmato l’arte e la cultura del nostro Paese, ogni passaggio racconta l’eleganza, il coraggio, il genio italiano capace di dare un’anima persino al metallo.

Perché la Mille Miglia non corre soltanto. Ricorda. Ricorda le mani sporche d’olio nelle officine, i piloti con gli occhiali di cuoio, le folle lungo le provinciali, il rombo che faceva voltare le persone prima ancora di vedere arrivare l’auto. Perché la Mille Miglia non è soltanto una gara. È una lettera d’amore scritta sull’asfalto, un viaggio che unisce uomini, paesaggi e passioni. Di generazione in generazione.

L’arrivo in viale Venezia

Dopo aver infiammato le strade di mezzo Stivale, il rombo dei motori si farà più sommesso man mano che il convoglio si avvicinerà all’ultimo controllo orario in via Bormioli, alle porte di Sant’Eufemia.

La gara sarà finita, ma la festa continuerà nel centro della città, con la sfilata sulla pedana di viale Venezia e la proclamazione dei vincitori.

La festa finale in piazza Loggia

Le premiazioni saranno in serata in piazza Loggia, condotte dall’attrice e modella Martina Colombari. Calerà così il sipario sulla 44esima rievocazione storica della «corsa più bella del mondo», che ha il pregio di disputarsi nel Paese più bello del mondo.

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Mille Miglia 2026Mille MigliacentenarioBresciaviale Veneziapiazza Loggia
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