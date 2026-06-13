In piazza Loggia la festa per l’arrivo della Freccia Rossa

Brescia saluterà l’arrivo della Freccia Rossa con la musica della Nautiblues Band. Sabato 13 giugno alle 21, subito dopo la fine delle premiazioni della Mille Miglia, sullo stesso palco di piazza Loggia salirà una delle più longeve e acclamate cover band della nostra provincia, per un concerto di circa due ore a ingresso libero e gratuito.
L’evento è organizzato dal Comune e dall’Associazione Festa della Musica di Brescia.
La Nautiblues Band
La Nautiblues Band è una delle più importanti formazioni che, nel suo nucleo storico, da più di trent’anni calca le scene del panorama musicale bresciano e non solo.
La composizione del gruppo è quella tipica del rhythm and blues e del soul: la sezione ritmica è formata dalle chitarre di Andrea Colosso, dal basso di Paolo Biasi, dalla batteria di Francesco Mondini e dal pianoforte di Vincenzo Pinelli.
Musica blues, soul e funky
La sezione fiati vede alla tromba Alessandro Della Torre, al trombone Ezio Morandi e al sax tenore Gianluca Vertua. Le due voci soliste sono quella maschile di Matteo Cervi e quella femminile di Luciana Vaona.
È proprio intorno al blues e al rhythm and blues che si sviluppa il programma dello spettacolo proposto dalla band, senza tralasciare brani soul, funky e disco anni Settanta, da The Commitments ai Blues Brothers, da Stevie Wonder a Ray Charles, il tutto accompagnato dalla simpatia e dalla grinta dei componenti del gruppo.