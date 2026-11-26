Eliana Di Caro è vicecaposervizio al Sole 24 Ore e autrice di libri e saggi, ha un ottimo rovescio a due mani ed è pure campionessa di doppio misto ai Mondiali di tennis organizzati per i giornalisti. Ha 54 anni, è originaria di Matera, ma è di casa a Milano dai tempi dell’università.
Mercoledì 9 dicembre alle 18, nella sede di via Trieste dell’Università Cattolica presenta il proprio libro «L’anno della Davis - Il 1976 e l’Italia che cambia» (Il Mulino, 152 pp., 15 euro in versione cartacea, 10.99 in digitale). Interviene Paolo Carelli (UniCatt). Il volume racconta il primo successo azzurro in Coppa Davis (17-19 dicembre 1976, trionfo della squadra formata da Corrado Barazzutti, Andriano Panatta, Paolo Bertolucci e Antonio Zugarelli in trasferta, a Santiago del Cile), ma anche il contesto storico, sociopolitico e culturale di quell’anno. In pillole: l’atmosfera degli anni di piombo, il terremoto politico causato dall’ascesa del Pci, la crisi economica, le lotte sociali, la guerra fredda.
In Italia, la sinistra chiedeva il ritiro della Nazionale dalla finale, per non legittimare il regime militare cileno di Augusto Pinochet. Nell’attento lavoro di ricerca per scrivere il libro, l’autrice ha consultato anche il preziosissimo Fondo Clerici, custodito proprio in Cattolica.
Di Caro, tra le notizie nelle quali si è imbattuta per ricostruire quel periodo, quale è stata la più particolare?
In mesi di rivoluzioni politiche, lo scandalo Lockheed, caso che si può considerare antesignano di Tangentopoli, il processo per l’assassinio del Circeo, a suo modo rivoluzionario, mi hanno colpito anche le prime pagine del giorno successivo a quello in cui l’Italia aveva vinto il doppio decisivo. Non si parlava del successo sportivo. Si scriveva, sia in Cile sia in Italia, dello scambio di prigionieri tra il leader comunista cileno Luis Corvalán e il dissidente sovietico Vladimir Bukovskij, che avvenne all’aeroporto di Zurigo. La guerra fredda catalizzava l’attenzione.
La parte più prettamente sportiva di quell’impresa, invece?
La vera impresa fu arrivare in finale. Fondamentale il successo a Wimbledon sull’Inghilterra. Panatta, sui quei campi, non era mai andato oltre i quarti. Furono molto importanti anche gli exploit di Zugarelli, su Roger Taylor e John Lloyd. In semifinale contro l’Australia risultò invece chiave la vittoria in doppio di Bertolucci-Panatta su John Newcombe-Tony Roche, maestri a rete.
Si dice che il giocatore di tennis esprime in campo chi è nella vita. Fu così anche nel caso della Coppa Davis del 1976?
Senza dubbio. Panatta era un uomo sicuro di sé, un leader, un trascinatore. Aveva uno stile di gioco aggressivo, era un attaccante, voleva chiudere rapidamente il punto. Barazzutti era più timido e introverso. Un uomo di poche parole. In campo era più prudente, allungava gli scambi. Il suo stile di gioco era, come si dice, da «pallettaro». Bertolucci era soprannominato Braccio d’Oro. Sopperiva con una grandissima classe al fisico non molto prestante e alla relativa mobilità.
Dovesse scegliere una canzone come colonna sonora del suo libro? O un film che potrebbe rappresentarlo?
Sceglierei un brano degli Inti-Illimani. Il gruppo cileno fece direttamente appello al popolo italiano affinché la squadra azzurra non partisse in trasferta. Gli azzurri, poi, si presentarono e vinsero. Con quel dettaglio delle maglie rosse indossate all’Estadio Nacional di Santiago. Era, come noto, un segno di solidarietà verso il popolo cileno. Le madri dei torturati e dei desaparecidos erano solite sventolare in segno di protesta fazzoletti rossi, colore simbolo del popolo oppresso. Un film? «Wild Horse Nine» di Martin McDonagh, ambientato nel Cile del 1973, poco prima del colpo di Stato contro il Governo di Salvador Allende.
Cosa è rimasto fuori dal libro, che, invece, le sarebbe piaciuto approfondire?
Tanti aneddoti del 1976 e pure le storie di altri tennisti protagonisti quell’anno. Ma anche i meccanismi che permettevano la sussistenza, nel nostro Paese, del cosiddetto Governo della non sfiducia, esecutivo monocolore della Democrazia Cristiana, che sopravvisse grazie all’astensione del Pci e di altre forze politiche.