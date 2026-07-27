Tumore al polmone, via allo screening nel Bresciano

Lo screening gratuito del tumore del polmone – promosso, in fase pilota, dalla Regione – parte anche nel Bresciano. Ad avviare il nuovo programma di prevenzione è Asst Spedali Civili. Il percorso interessa uomini e donne residenti o assistiti in Lombardia di età compresa tra 55 e 74 anni, forti fumatori attuali o ex forti fumatori. L’obiettivo è individuare precocemente eventuali patologie oncologiche del polmone nelle persone a maggior rischio, favorendo una diagnosi tempestiva e una presa in carico appropriata.
Rete multidisciplinare
L'avvio del programma è il risultato di un lavoro di rete che coinvolge la direzione strategica, la funzione aziendale Home Visiting e Promozione della Salute, i professionisti dei servizi ospedalieri e territoriali e numerose strutture aziendali, tra cui Radiologia 2, Pneumologia, Chirurgia toracica, Oncologia medica, Radioterapia, Anatomia patologica, Fisica sanitaria, Cure primarie, i Centri per il trattamento del tabagismo, Gestione operativa, Sistemi informativi zziendali, Comunicazione aziendale e il Dipartimento Distretto Brescia Centro.
Una rete multidisciplinare che integra competenze cliniche, organizzative e territoriali per garantire un percorso efficace di prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico delle persone a maggior rischio.
Come funziona
Lo screening polmonare prevede, nella fase di reclutamento, la somministrazione di un questionario di rischio e, per i soggetti eleggibili, l’esecuzione di una Tac torace a bassa dose di radiazioni e, se ancora fumatori, la presa in carico da parte del Centro Antifumo.
«L'avvio dello screening del polmone rappresenta un risultato importante di sanità pubblica per la nostra Azienda, che continua a investire nella prevenzione e nella prossimità ai cittadini», sottolinea il direttore sociosanitario degli Spedali Civili Enrico Burato. «La collaborazione tra Professionisti e Servizi consente di rafforzare l'efficacia del percorso e di portare la prevenzione sempre più vicino alle persone».
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Funzione Aziendale Home Visiting e Promozione della Salute all’indirizzo: coordinamento.screening@asst-spedalicivili.it.