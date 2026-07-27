Tumore al polmone, via allo screening nel Bresciano

Il programma promosso da Regione con Spedali Civili interessa uomini e donne tra i 55 e i 74 anni che sono (o sono stati) forti fumatori. Prevede un questionario e, per i soggetti eleggibili, una Tac torace a bassa dose di radiazioni e la presa in carico di un Centro antifumo

27 luglio 2026 2 ' di lettura