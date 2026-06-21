Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere
Salute e benessereGDB+

Tumore alla prostata, l'urologo: «Colpito un uomo su 8, decisivo il robot»

Angelo Peroni, urologo della Poliambulanza, ospite a Obiettivo Salute: «Diagnosi precoce e controlli possono salvare la vita»
Il dottor Peroni in reparto
Il dottor Peroni in reparto

Il tumore della prostata rappresenta oggi la neoplasia più frequente nella popolazione maschile italiana. Un tema che riguarda migliaia di uomini ogni anno e che richiede una maggiore attenzione alla prevenzione e ai controlli periodici. Ne abbiamo parlato con il dottor Angelo Peroni, responsabile dell’Unità Operativa di Urologia di Fondazione Poliambulanza, ospite a Obiettivo Salute.

Dottor Peroni, quanto è diffuso oggi il tumore della prostata in Italia?

«Il tumore della prostata è il primo tumore nella popolazione maschile italiana e rappresenta circa il 19% di tutte le neoplasie negli uomini. Ogni anno vengono stimate oltre 40 mila nuove diagnosi e attualmente in Italia sono più di 500 mila le persone che convivono con questa patologia. Nel corso della vita circa un uomo su otto ha la probabilità di sviluppare un tumore della prostata. Sono numeri importanti che ci fanno capire quanto sia necessario aumentare la consapevolezza e promuovere una cultura della prevenzione».

Un dato positivo riguarda la riduzione di mortalità…

«È vero, assistiamo a un aumento delle diagnosi, ma contemporaneamente registriamo una riduzione della mortalità. Questo è dovuto principalmente al fatto che oggi riusciamo a individuare la malattia in una fase più precoce, quando le possibilità di cura sono maggiori. La diagnosi anticipata permette di intervenire con trattamenti più efficaci e personalizzati».

Angelo Peroni in trasmissione
Angelo Peroni in trasmissione

Perché il numero delle diagnosi continua ad aumentare?

«Il principale motivo è l’invecchiamento della popolazione, l’allungamento della vita media porta inevitabilmente a una maggiore probabilità di sviluppare patologie legate all’età, tra cui il tumore della prostata. Inoltre, oggi abbiamo strumenti diagnostici più efficaci e una maggiore attenzione ai controlli».

Spesso si pensa che il tumore della prostata riguardi solo uomini molto anziani. È davvero così?

«Il tumore della prostata è certamente correlato all’età, che rappresenta uno dei principali fattori di rischio. Prima dei 40 anni la probabilità di una diagnosi è molto bassa, mentre aumenta sensibilmente dopo i 50 e soprattutto dopo i 60 anni, è vero che circa due tumori su tre vengono diagnosticati dopo i 60 anni, ma non dobbiamo pensare che sia una malattia esclusivamente degli anziani. Esistono anche casi in uomini più giovani, soprattutto quando sono presenti particolari fattori di rischio».

Quali sono questi fattori di rischio, c’entra la genetica?

«Uno dei più importanti è la familiarità, un uomo che ha un parente consanguineo, come padre o fratello, colpito da tumore della prostata, soprattutto se la diagnosi è avvenuta prima dei 60 anni, presenta un rischio circa doppio rispetto alla popolazione generale. Se i familiari coinvolti sono più di uno, il rischio aumenta ulteriormente, in questi casi è importante iniziare i controlli in modo personalizzato e anticipato».

Prima di parlare di diagnosi e cure, facciamo chiarezza: cos’è la prostata e dove si trova?

«La prostata è un organo dell’apparato genitale maschile. Non appartiene all’apparato urinario, anche se spesso viene associata ai problemi della minzione perché si trova in una posizione particolare, è situata sotto la vescica e al suo interno passa l’uretra, il canale che trasporta l’urina dalla vescica verso l’esterno. La prostata ha il compito principale di contribuire alla produzione del liquido seminale, ma proprio la sua vicinanza alle vie urinarie fa sì che un aumento di volume, un’infiammazione o un tumore possano influenzare la funzione urinaria».

In che modo la chirurgia robotica ha cambiato il trattamento del tumore della prostata?

«Il trattamento chirurgico del tumore della prostata è cambiato moltissimo negli ultimi anni, siamo passati dalla chirurgia tradizionale a cielo aperto, che prevedeva un’incisione sull’addome, alla laparoscopia e successivamente alla chirurgia robotica, che rappresenta oggi la forma più avanzata di chirurgia mininvasiva. Il grande vantaggio è dato dalla precisione: il chirurgo dispone di una visione magnificata fino a dieci volte e di strumenti estremamente sofisticati che consentono movimenti molto accurati. Questo permette di eseguire interventi più anatomici, con l’obiettivo non solo di ottenere un buon risultato oncologico, ma anche di preservare il più possibile le funzioni del paziente, in particolare la continenza urinaria e la funzione sessuale. Oggi la prostatectomia radicale viene eseguita nella maggior parte dei casi con tecnica robotica ed è considerata la chirurgia mininvasiva di riferimento per il tumore della prostata».

Quindi la paura dei pazienti rispetto alle conseguenze dell’intervento è cambiata?

«Sicuramente oggi abbiamo strumenti e tecniche che ci permettono di affrontare l’intervento con una maggiore attenzione alla qualità di vita del paziente. Naturalmente ogni caso deve essere valutato singolarmente, perché dipende dalle caratteristiche del tumore e dalle condizioni generali della persona, ma l’obiettivo della chirurgia moderna non è soltanto curare la malattia, ma farlo preservando il più possibile il benessere e le funzioni del paziente».

Qual è il messaggio più importante che vuole lasciare agli uomini?

«Il messaggio fondamentale è non aspettare la comparsa dei sintomi, il tumore della prostata nelle fasi iniziali può essere silenzioso e proprio per questo i controlli periodici sono fondamentali. La prevenzione e la diagnosi precoce ci permettono oggi di offrire ai pazienti cure sempre più efficaci e con una migliore qualità di vita».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
tumore alla prostataAngelo Peroni

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Aree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsiAree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsi

La seconda guida Grafo è dedicata al Parco Alto Garda Bresciano, ai parchi dell’hinterland e della pianura orientale.

SCOPRI DI PIÙ
Leadership e strategiaLeadership e strategia

Il libro di Shai Misan, che applica i principi del gioco degli scacchi alla leadership e alla gestione del cambiamento.

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoBauletti e valigie: Canella Moto aggiunge KAPPA all’assortimentoBauletti e valigie: Canella Moto aggiunge KAPPA all’assortimento

Allo showroom di Castel Mella arrivano i sistemi di trasporto del marchio di proprietà del gruppo GIVI, eccellenza bresciana