Tumore al polmone, chi può accedere allo screening gratuito a Brescia

Agli Spedali Civili di Brescia 210 persone sono già state sottoposte alla Tac a basso dosaggio. La dottoressa Bezzi: «Prevenzione ed esami precoci sono essenziali e smettere di fumare rimane una delle azioni più importanti per proteggersi»