Spiegare una malattia complessa con parole semplici, senza rinunciare alla precisione scientifica, è una delle sfide più importanti della divulgazione sanitaria. Perché informare significa anche trovare il modo giusto per raggiungere le persone, rispondere ai loro dubbi e fornire strumenti concreti per prendersi cura della propria salute. È stato questo il filo conduttore della puntata di «Obiettivo salute» dedicata al tumore al polmone, che ha avuto come ospite la dottoressa Michela Bezzi, referente della Lung Unit e direttrice di Pneumologia degli Spedali Civili di Brescia. Una patologia ancora oggi tra le più temute, anche perché spesso viene diagnosticata quando ha già raggiunto uno stadio avanzato.
Il polmone, infatti, può ospitare una lesione anche per lungo tempo senza dare segnali evidenti. Quando compaiono i sintomi, in alcuni casi la malattia è già progredita, eppure, lo scenario sta cambiando. La possibilità di individuare piccoli noduli attraverso esami eseguiti per altri motivi e, soprattutto, l'introduzione di programmi di screening dedicati alle persone più a rischio stanno aprendo nuove prospettive. In particolare, la Tac del torace a basso dosaggio consente di cercare eventuali lesioni quando sono ancora molto piccole, prima che si manifestino sintomi. Un'opportunità importante, che anche gli Spedali Civili di Brescia hanno messo a disposizione nell'ambito del programma regionale lombardo. Ma chi può accedere allo screening? Come funziona il percorso? E perché smettere di fumare resta fondamentale anche quando si è già fumato per molti anni? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Bezzi.
Dottoressa, partiamo da un dato: il tumore al polmone viene ancora considerato una delle neoplasie più temute. Perché è così difficile diagnosticarlo tempestivamente? Possiamo definirlo un tumore silenzioso?
«Assolutamente sì, il problema del tumore al polmone è proprio la sua capacità di rimanere nascosto a lungo. Diversamente da altre patologie oncologiche, può svilupparsi senza dare segnali particolarmente evidenti, fino a poco tempo fa ci trovavamo molto spesso a diagnosticare questa malattia quando era già in uno stadio avanzato, quello che comunemente chiamiamo quarto stadio. In questi casi il paziente arriva alla diagnosi con una preoccupazione immediata: la prima domanda che ci rivolge è spesso se ci siano metastasi. Oggi, fortunatamente, la situazione sta cambiando, sempre più frequentemente riusciamo a individuare la malattia in una fase molto precoce, quando è ancora presente un piccolo nodulo nel polmone, spesso scoperto casualmente durante una radiografia o una TAC eseguita per altri motivi. Parliamo degli stadi iniziali, il primo o il secondo, quando abbiamo maggiori possibilità di intervenire tempestivamente».
I numeri aiutano a comprendere la portata del problema, qual è la situazione in Italia?
«I dati sono importanti, in Italia registriamo circa 43mila nuove diagnosi di tumore al polmone ogni anno. Significa che, statisticamente, ogni dodici minuti una persona riceve questa diagnosi. Se allarghiamo lo sguardo, una nuova diagnosi oncologica su otto riguarda proprio il polmone, sono circa 108mila le persone che nel nostro Paese sanno di avere questa malattia. Numeri che devono far riflettere e che ci ricordano quanto sia importante investire nella prevenzione e nella diagnosi precoce. Naturalmente sono dati che possono spaventare, ma è importante raccontare anche i progressi che la medicina sta facendo e le nuove possibilità che oggi abbiamo a disposizione».
Molte persone forse non sanno che esiste uno screening specifico per il tumore al polmone. In cosa consiste?
«Sì, esiste ed è uno strumento molto importante, lo screening viene effettuato attraverso una TAC del torace a basso dosaggio, un esame veloce, indolore e che non richiede la somministrazione del mezzo di contrasto. Spesso le persone hanno paura della TAC perché immaginano di dover entrare in un tubo stretto, con il timore di sentirsi soffocare, soprattutto se soffrono di claustrofobia. In realtà le apparecchiature moderne sono molto diverse da quelle di un tempo: si tratta di un anello che attraversa il corpo in pochi secondi. Anche la quantità di radiazioni è molto contenuta, l'obiettivo è individuare eventuali noduli polmonari quando sono ancora molto piccoli, in modo da poterli approfondire e, se necessario, intervenire prima che la malattia si manifesti clinicamente».
Chi può sottoporsi a questo esame? È una possibilità aperta a tutti oppure è riservata a determinate categorie di persone?
«Lo screening non è rivolto indistintamente a tutta la popolazione, ma alle persone che presentano un rischio maggiore di sviluppare un tumore al polmone. Il programma regionale lombardo individua come destinatari i soggetti di età compresa tra i 55 e i 74 anni, forti fumatori o ex fumatori, con un'esposizione al fumo di almeno 20 pack years e che abbiano smesso di fumare da meno di quindici anni. Sono proprio queste le persone che possono beneficiare maggiormente di un controllo periodico, l'adesione è volontaria: si parte da un questionario che permette di verificare la presenza dei requisiti e successivamente, se la persona risulta eleggibile, viene proposta la TAC a basso dosaggio».
Pack years è un'espressione tecnica che può risultare poco comprensibile. Come si calcola concretamente l'esposizione al fumo?
«È un sistema che utilizziamo per misurare quanto una persona ha fumato nel corso della propria vita, il calcolo è abbastanza semplice: si divide il numero di sigarette fumate ogni giorno per venti, cioè il numero di sigarette contenute in un pacchetto e si moltiplica il risultato per gli anni di fumo. Faccio un esempio: una persona che ha fumato dieci sigarette al giorno per quarant'anni raggiunge 20 pack years. Un'altra persona che ha fumato diciotto sigarette al giorno per venticinque anni arriva invece a 22,5 pack years. È quindi importante considerare non soltanto quante sigarette si fumano quotidianamente, ma anche per quanti anni si è mantenuta questa abitudine».
E chi ha smesso di fumare da qualche anno? Può comunque partecipare allo screening?
«Certamente, anche gli ex fumatori possono essere inseriti nel programma, purché rientrino nei requisiti previsti. In particolare, devono aver smesso di fumare da meno di quindici anni e avere un'esposizione complessiva di almeno 20 pack years. È un aspetto importante da sottolineare, perché smettere di fumare è sempre una scelta positiva per la salute, ma il rischio legato all'esposizione accumulata negli anni non scompare immediatamente. Per questo motivo è importante che anche chi non fuma più, ma ha avuto una lunga storia di tabagismo, si informi sulla possibilità di aderire allo screening».
Come funziona concretamente il programma agli Spedali Civili di Brescia? Come deve comportarsi una persona che pensa di avere i requisiti?
«Gli Spedali Civili partecipano al programma regionale e hanno attivato un percorso dedicato. Le persone possono aderire spontaneamente oppure essere indirizzate dal proprio medico di medicina generale, anche gli specialisti ospedalieri possono segnalare i pazienti che ritengono possano avere i requisiti per partecipare. È possibile scrivere all'indirizzo coordinamento.screening@sstspedalicivili.it per ricevere informazioni e avviare il percorso. Il primo passaggio consiste nella compilazione di un questionario, attraverso il quale vengono raccolte le informazioni necessarie per valutare l'esposizione al fumo e verificare l'eleggibilità. Se la persona rientra nei criteri, viene quindi sottoposta alla Tac del torace a basso dosaggio».
E dopo la Tac che cosa succede? Se l'esame evidenzia qualcosa di sospetto, qual è il percorso successivo?
«Se l'esame ha esito negativo, la persona conclude il proprio percorso per quell'anno e viene richiamata dopo dodici mesi per un nuovo controllo. Se invece vengono individuate anomalie o noduli che richiedono ulteriori approfondimenti, il paziente non viene lasciato solo. Viene preso in carico dalla Lung Unit, l'unità multidisciplinare degli Spedali Civili, dove lavorano insieme professionisti di diverse specialità. Questo è un aspetto fondamentale: quando emerge un problema, è importante che il paziente possa contare su un gruppo di specialisti che collaborano per definire gli accertamenti e le eventuali cure più appropriate. Il significato dello screening è proprio questo: arrivare il prima possibile a una diagnosi e poter intervenire tempestivamente».
Il programma è partito da alcuni mesi. Quali sono i primi risultati raggiunti a Brescia?
«Siamo partiti a luglio e abbiamo già raccolto 322 questionari, di queste persone, 210 sono risultate eleggibili e sono state quindi sottoposte alla Tac a basso dosaggio. Inoltre, 66 persone hanno accettato di intraprendere anche un percorso per smettere di fumare, è un risultato che ci fa piacere perché dimostra che, accanto alla possibilità di individuare precocemente una malattia, lo screening può diventare anche un'occasione per sensibilizzare le persone sull'importanza di modificare alcune abitudini. Naturalmente il trattamento per smettere di fumare non è un obbligo per partecipare al programma, chi non si sente pronto ad affrontarlo nell'immediato può comunque rivolgersi al proprio medico di medicina generale, ricevere indicazioni e valutare di intraprendere questo percorso in un secondo momento».
La Tac a basso dosaggio è dunque uno strumento di prevenzione importante, ma non sostituisce la necessità di smettere di fumare. Quanto conta questo messaggio?
«Conta moltissimo, il fumo rappresenta il principale fattore di rischio per il tumore al polmone e smettere di fumare rimane una delle azioni più importanti che possiamo compiere per proteggere la nostra salute. Lo screening non deve essere interpretato come una sorta di autorizzazione a continuare a fumare perché tanto ci si sottopone a un controllo. Sono due percorsi che devono procedere insieme: da una parte individuare precocemente eventuali lesioni nelle persone più esposte al rischio, dall'altra lavorare sulla prevenzione, aiutando i fumatori a interrompere questa abitudine».
Qual è, in definitiva, il messaggio che vorrebbe lasciare ai cittadini?
«Vorrei invitare soprattutto le persone che hanno fumato per molti anni a informarsi, a parlare con il proprio medico e a verificare se possiedono i requisiti per partecipare al programma. Non bisogna aspettare che compaiano i sintomi per occuparsi della propria salute, la possibilità di individuare una malattia quando è ancora in una fase iniziale rappresenta un'opportunità importante. Il nostro auspicio è naturalmente quello di incontrare sempre meno pazienti, ma soprattutto di poterli incontrare quando la malattia è ancora nelle sue fasi precoci, perché è proprio in quel momento che possiamo avere maggiori possibilità di intervenire».