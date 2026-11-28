Quando si parla di tumore al polmone, una delle prime domande che i pazienti si pongono è se sarà possibile essere operati. La risposta non è mai scontata, non tutti i tumori possono essere affrontati con la chirurgia e non tutte le persone hanno le condizioni fisiche e respiratorie necessarie per sostenere un intervento. Oggi, però, grazie alla diagnosi sempre più precoce, all'evoluzione delle tecnologie e a trattamenti oncologici sempre più personalizzati, le possibilità di cura sono cambiate profondamente. Di chirurgia del polmone si è parlatosu Teletutto a «Obiettivo salute», che ha ospitato il dottor Mauro Benvenuti, direttore della Chirurgia Toracica degli Spedali Civili di Brescia. Un'occasione per spiegare come si decide se un paziente può essere operato, quali sono le tecniche oggi a disposizione e perché l'obiettivo non è soltanto eliminare il tumore, ma consentire alla persona di conservare la migliore qualità di vita possibile.
Dottor Benvenuti, quando un tumore al polmone può essere operato?
«È una domanda complessa, perché la possibilità di intervenire chirurgicamente dipende da diversi fattori, il primo riguarda le condizioni generali del paziente e soprattutto la sua funzionalità respiratoria. Spesso abbiamo a che fare con persone che hanno fumato per molti anni, che sono state esposte a sostanze nocive durante l'attività lavorativa o che presentano altre patologie associate. In alcuni casi la loro funzione respiratoria è già al limite e non consente di affrontare un intervento di una determinata estensione. C'è poi un secondo aspetto, altrettanto importante, che riguarda le caratteristiche e la posizione del tumore. Esistono lesioni piccole, periferiche e facilmente raggiungibili, mentre altre forme, soprattutto quando sono più avanzate e coinvolgono strutture importanti, possono non essere più operabili con finalità radicale. Il nostro obiettivo, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, è garantire un intervento oncologicamente efficace, cioè poter asportare completamente la malattia. Se non abbiamo questa possibilità, sottoporre il paziente a un intervento significa esporlo a un rischio senza ottenere il risultato che ci siamo prefissati».
La diagnosi precoce può cambiare anche il tipo di intervento? Oggi si riesce a essere meno invasivi anche nella quantità di polmone che viene asportata?
«Assolutamente sì, le nuove possibilità di screening e di diagnosi precoce ci consentono di individuare noduli sempre più piccoli e questo ha modificato anche il nostro modo di operare. Fino a qualche tempo fa, l'intervento di riferimento per il tumore al polmone era generalmente la lobectomia, cioè l'asportazione del lobo polmonare interessato dalla malattia, insieme ai linfonodi di riferimento. Oggi, grazie alla possibilità di individuare tumori in fase molto iniziale, in alcuni pazienti possiamo valutare interventi più limitati, che consentono di risparmiare una maggiore quantità di tessuto polmonare sano. È un vantaggio importante, soprattutto per persone che magari partono già da una funzionalità respiratoria non ottimale. Naturalmente, operare su lesioni molto piccole può essere tecnicamente più complesso: più si scende nelle dimensioni e si cerca di preservare il tessuto sano, maggiore diventa la precisione richiesta al chirurgo».
Si parla sempre più spesso di chirurgia mini-invasiva e robotica. Quanto hanno cambiato il vostro lavoro?
«Sono strumenti che ci aiutano moltissimo, ma vorrei chiarire un equivoco: mini-invasivo non significa necessariamente più semplice e non significa soprattutto chirurgia estetica. Per un paziente oncologico la priorità non è avere una cicatrice più piccola, ma essere curato nel modo più efficace possibile. Il vantaggio della mini-invasività è soprattutto funzionale: attraverso accessi chirurgici meno traumatici il paziente può recuperare più rapidamente dopo l'intervento, tornare prima alle proprie attività e affrontare con maggiori possibilità anche eventuali trattamenti oncologici successivi. Le tecnologie videoassistite tridimensionali e robotiche ci offrono una visione più precisa delle strutture anatomiche e ci permettono di lavorare con grande accuratezza. Ma la tecnologia deve sempre essere al servizio della sicurezza del paziente e della radicalità oncologica. Se durante l'intervento ci rendiamo conto che è necessario passare a una tecnica chirurgica tradizionale, dobbiamo farlo senza esitazioni, la priorità resta sempre il risultato della cura».
Una domanda che molti pazienti si pongono è: dopo l'asportazione di una parte del polmone riuscirò a respirare come prima?
«È una preoccupazione comprensibile e dobbiamo affrontarla già prima dell'intervento, molti pazienti che arrivano da noi sono fumatori o ex fumatori e possono avere una funzionalità respiratoria già parzialmente compromessa. Per questo dobbiamo valutare attentamente la loro situazione di partenza e capire quale sarà la capacità respiratoria residua dopo l'asportazione della parte di polmone interessata dal tumore. Il nostro obiettivo è curare la malattia senza creare un paziente che diventi invalido dal punto di vista respiratorio. Quando le condizioni iniziali sono buone, generalmente il recupero è più favorevole. Naturalmente serve un periodo di adattamento alla nuova condizione, ma è importante che il paziente riprenda progressivamente a camminare, muoversi e tornare alle proprie abitudini. Più rapidamente si riappropria della propria quotidianità, più facilmente recupera anche una buona qualità di vita».
Quanto conta la riabilitazione respiratoria dopo un intervento?
«Conta moltissimo, la riabilitazione e il movimento sono fondamentali non soltanto dopo un intervento chirurgico, ma in moltissime patologie respiratorie. Il principio è semplice: bisogna evitare di fermarsi, naturalmente ogni paziente deve seguire un percorso adeguato alle proprie condizioni e alle indicazioni dei medici, ma il movimento, l'allenamento graduale e la riabilitazione aiutano a recuperare la funzionalità e a migliorare la qualità della vita. Anche la prevenzione ha un ruolo fondamentale: smettere di fumare significa preservare il più possibile la propria riserva respiratoria, che potrà rivelarsi preziosa nel corso degli anni».
Negli ultimi anni è cambiato anche il rapporto tra chirurgia e terapie oncologiche. In quali casi si ricorre a chemioterapia e immunoterapia prima dell'intervento?
«Per molti anni il chirurgo si confrontava con la chemioterapia soprattutto quando la malattia non era più operabile oppure quando la chirurgia da sola non era sufficiente. Oggi l'approccio è profondamente cambiato, la cura del tumore al polmone è sempre più il risultato della collaborazione tra chirurgo, oncologo, radioterapista e pneumologo. In alcuni casi si decide di iniziare con una terapia farmacologica che può comprendere chemioterapia e immunoterapia, per ridurre la malattia e rendere successivamente possibile l'intervento. In altri casi, anche quando il tumore appare operabile fin dall'inizio, abbiamo evidenze che dimostrano come associare i trattamenti prima e dopo la chirurgia possa offrire risultati migliori. Parliamo di un percorso integrato, nel quale le diverse terapie vengono combinate e programmate in funzione delle caratteristiche del tumore e del paziente. È una vera evoluzione della cura oncologica, che richiede una valutazione multidisciplinare e una strategia condivisa».