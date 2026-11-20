Una caduta, un movimento brusco durante l'attività sportiva o un trauma possono essere sufficienti a provocare una lussazione della spalla, ovvero la fuoriuscita della testa dell'omero dalla sua sede naturale. Un problema che non sempre si risolve definitivamente con la riduzione dell'articolazione e un periodo di immobilizzazione. Soprattutto nei pazienti più giovani, infatti, il rischio che l'episodio si ripeta può essere molto elevato, con possibili conseguenze anche sulle strutture legamentose e ossee che garantiscono la stabilità della spalla. Quando è necessario ricorrere all'intervento chirurgico? Quali sono le tecniche oggi disponibili e quanto tempo occorre per tornare alle normali attività, compreso lo sport? Ne abbiamo parlato a Obiettivo Salute con il dottor Edoardo Pierpaoli e il dottor Alberto Rossato, chirurghi ortopedici dell'Istituto Clinico San Rocco di Ome, che hanno approfondito le possibilità offerte dalla chirurgia moderna, anche nei casi più complessi.
Dottor Pierpaoli, dopo una prima lussazione è sempre necessario operare oppure si può ricorrere a un trattamento conservativo?
«Non sempre è necessario intervenire chirurgicamente. La valutazione dipende soprattutto dall'età del paziente e dal meccanismo traumatico, generalmente il primo episodio viene trattato in pronto soccorso: vengono eseguite le radiografie, si procede con la manovra di riduzione per riportare la spalla nella sua sede e si applica un tutore reggibraccio per circa tre settimane. Nei giovani adulti, soprattutto maschi, sportivi e di età inferiore ai 18 anni, il rischio di recidiva è però particolarmente elevato. In questi casi è opportuno approfondire la situazione con un esame di secondo livello, come la risonanza magnetica, per valutare il danno provocato dalla lussazione e stabilire se esistano indicazioni a un intervento chirurgico, soprattutto nei pazienti con elevate richieste funzionali».
Dottor Rossato, quanto incide l'età sulla possibilità che la spalla si lussi nuovamente?
«È uno degli elementi più importanti nella valutazione, il rischio di recidiva cambia sensibilmente con il passare degli anni: nei pazienti giovani può arrivare a superare il 95%, mentre dopo i 50-60 anni diminuisce drasticamente e si attesta generalmente intorno al 30-40%. È un dato che consideriamo insieme alle caratteristiche del danno riscontrato attraverso gli esami diagnostici e alle esigenze del singolo paziente, per decidere se sia opportuno intervenire già dopo il primo episodio».
Dottor Pierpaoli, quando le lussazioni si ripetono, quali danni possono provocare all'articolazione?
«Gli episodi ripetuti possono compromettere progressivamente le strutture che mantengono stabile la spalla. Si possono lesionare il labbro glenoideo e i legamenti che contribuiscono a contenere la testa dell'omero. In alcuni casi si verificano anche perdite di sostanza ossea, che possono interessare la glena, cioè la cavità articolare della scapola, oppure la testa dell'omero. La presenza e l'entità di questi danni sono fondamentali per scegliere la tecnica chirurgica più adatta».
Dottor Pierpaoli, quali sono oggi le principali possibilità chirurgiche per trattare un'instabilità recidivante?
«Le tecniche appartengono sostanzialmente a due grandi categorie: la chirurgia artroscopica e quella a cielo aperto. La prima prevede un intervento chiamato capsuloplastica, che mira a riparare il complesso capsulo-labrale e legamentoso lesionato durante la lussazione. In alcuni casi viene associata una procedura chiamata remplissage, che permette di trattare anche un difetto osseo della testa dell'omero. La chirurgia a cielo aperto comprende invece l'intervento di Latarjet, che prevede il trasferimento di una piccola porzione di osso del paziente, chiamata coracoide, sulla parte anteriore della glena. In questo modo si ricostruisce la superficie ossea danneggiata e si contribuisce a stabilizzare l'articolazione».
Dottor Rossato, oggi è possibile affrontare anche le perdite di sostanza ossea più importanti?
«Sì, la chirurgia ha fatto passi da gigante soprattutto in questo ambito. In alcuni casi possiamo intervenire anche in artroscopia per ricostruire le parti ossee danneggiate. Proprio recentemente abbiamo trattato un paziente che presentava un difetto molto importante a livello della testa dell'omero, conseguenza delle lussazioni. Abbiamo ricostruito la parte mancante utilizzando materiale osseo sintetico appositamente preparato. Sono tecniche che ci permettono di affrontare situazioni complesse, nelle quali non è sufficiente riparare i legamenti, ma occorre ripristinare anche l'integrità dell'osso. In casi particolari può essere ancora necessario ricorrere alla chirurgia a cielo aperto, ma oggi riserviamo questo approccio a situazioni ben selezionate».
Dottor Pierpaoli, dopo l'intervento quanto tempo occorre per tornare alla vita quotidiana? E quando si può riprendere a fare sport?
«Per le normali attività quotidiane il recupero, sia dopo un intervento di Latarjet sia dopo una procedura artroscopica, si aggira intorno a un mese, per il ritorno allo sport le tempistiche sono invece più variabili e dipendono anche dal livello dell'atleta e dalle richieste funzionali. Dopo una capsuloplastica, eventualmente associata a remplissage, possono essere necessari cinque-sei mesi. Nel caso dell'intervento di Latarjet, il ritorno all'attività sportiva può avvenire indicativamente dopo quattro-cinque mesi, in relazione ai tempi di guarigione dell'innesto osseo e al recupero funzionale».
Non tutte le forme di instabilità, però, comportano una vera e propria lussazione. Esistono anche situazioni più difficili da riconoscere?
Sì, esistono anche le sublussazioni e le forme di microinstabilità, nelle quali la testa dell'omero non fuoriesce completamente dalla sua sede, ma compie uno spostamento parziale. Possono provocare dolore e difficoltà durante alcuni movimenti, soprattutto negli sportivi che sollecitano ripetutamente la spalla, come i pallavolisti. Anche in questi casi è importante individuare con precisione la causa del disturbo e valutare eventuali lesioni delle strutture articolari.
Qual è il consiglio per chi ha subito una lussazione o avverte una sensazione di instabilità alla spalla?
«È importante rivolgersi a uno specialista e non sottovalutare il problema, non tutte le lussazioni richiedono un intervento chirurgico: bisogna valutare l'età, le caratteristiche del paziente, il tipo di lesione e il livello di attività che desidera mantenere. Una diagnosi accurata permette di scegliere il trattamento più appropriato e di impostare un percorso di recupero personalizzato».