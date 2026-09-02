Sistema informatico in tilt e ricette bloccate: allarme dei medici di famiglia

Martedì giornata da incubo per professionisti e pazienti. Ci sono state ripercussioni anche in ospedali e farmacie. Rossi (Fimmg): «Anche oggi il Siss dà problemi e in alcuni casi dobbiamo utilizzare le ricette rosse. Siamo molto arrabbiati»

Barbara Bertocchi Giornalista 02 settembre 2026 2 ' di lettura