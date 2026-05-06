Bertolaso: «Siss inaccettabile, al vaglio modelli alternativi»

Non sono solo i medici di famiglia , che ogni giorno si trovano a fare i conti con i disservizi del Siss lombardo, a lamentarsi. Questa volta a riconoscere il problema è l’ assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso , che, in risposta a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle , ha dichiarato senza mezzi termini: « La situazione del Siss non è più accettabile e chiederò provvedimenti».

Non è la prima volta che Bertolaso evidenzia le difficoltà del sistema gestito da Aria, ma stavolta ha annunciato che sono in fase di valutazione «soluzioni alternative e correttive» rispetto all’attuale modello gestionale. Tra le opzioni in esame, la possibilità di chiedere alla Giunta una verifica tecnico-giuridica per esplorare l’eventualità di un nuovo modello gestionale .

«Vedremo se la Giunta sarà d’accordo», ha aggiunto, consapevole che si tratta di una società di proprietà regionale, un elemento che potrebbe complicare ulteriormente la questione.

La misura, insomma, è colma. Come ha sottolineato Bertolaso, il Siss è «un’infrastruttura essenziale per l’erogazione delle cure in Lombardia», ma continua a registrare malfunzionamenti ricorrenti che non solo ostacolano il lavoro dei medici di famiglia, ma creano disservizi anche per i cittadini.

La Fimmg un mese fa ha iniziato a raccogliere firme online contro i disservizi del Siss e la petizione ha superato le 4.500 sottoscrizioni. Un’azione simile è stata avviata dalla Fmt con una proposta: l’uso del sistema informatico nazionale.

Le reazioni

È soddisfatta della presa di posizione Paola Pollini, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle: «L’assessore Bertolaso ha manifestato la volontà di intervenire sul Siss, dichiarandosi disponibile a procedere anche indipendentemente dalla posizione della sua Giunta. Il riconoscimento dei problemi denunciati dai medici – dalla lentezza del sistema ai malfunzionamenti, fino alle difficoltà di accesso al fascicolo sanitario dei pazienti e all’impossibilità di prescrivere ricette – rappresenta un passaggio significativo».

«È evidente come, volta ammesse queste criticità, sarebbe del tutto ingiustificabile un mancato intervento da parte della Giunta. Continueremo a monitorare la situazione nei prossimi mesi, per verificare se l’impegno assunto verrà finalmente tradotto in fatti concreti».

Apprezzamenti sono arrivati anche dal Pd: «Finalmente – commenta la consigliera del Pd Miriam Cominelli –, dopo anni di interrogazioni, segnalazioni e sollecitazioni alla Giunta regionale affinché intervenisse per porre rimedio al malfunzionamento continuo del Siss, il sistema informativo in dotazione a medici, pediatri, ospedali e farmacie, Bertolaso ha ammesso in aula che si tratta di un problema reale e serio, che rallenta l'attività sanitaria e crea disagi ai cittadini».

«Ma soprattutto ha dichiarato che la Regione non considera più accettabile questa situazione e che lui stesso ha dato indicazione di avviare ricognizioni e verifiche tecniche e giuridiche su possibili alternative al Siss. Siamo soddisfatti di questa presa di coscienza, forse un po’ tardiva, ma che pare sincera. Ora - ha concluso - auspichiamo che alle promesse facciano seguito i fatti»