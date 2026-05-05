Il sale fa sempre male? Quando ridurlo e quando il problema è altrove

Ti hanno sempre detto che bisogna eliminare il sale, che fa male . Che quando consumato in eccesso può avere effetti negativi importanti sulla salute. Ed in effetti questo è vero, ma non è il sale in sé ad essere un problema , ma la quantità che ne consumiamo ogni giorno. Quando mangiamo troppo sale, direttamente o indirettamente, possiamo affaticare o danneggiare cuore, vasi sanguigni e reni .

Ma attenzione: serve all’organismo, e quindi non va mai eliminato del tutto . Il sale non è un nemico in senso assoluto, ma dobbiamo imparare a capire quando serve e quando, invece, è davvero «di troppo».

Il sale e lo iodio: non tutto il sale è uguale

Sale da cucina

Il sale è un alimento, perché è una sostanza destinata al consumo umano e usata nella preparazione dei cibi. Però, a differenza di altri alimenti, non fornisce energia (calorie) né nutrienti «completi», possiamo definirlo quindi un ingrediente, e apporta praticamente solo sodio (e cloro): il suo vero nome è infatti cloruro di sodio, anche se noi lo chiamiamo più semplicemente «sale da cucina».

È composto da sodio, un elemento fondamentale per il corpo: regola le quantità di liquidi, la pressione, la funzione muscolare e anche quella nervosa. Il problema sorge quando assumiamo troppo sodio, perché un suo eccesso favorisce la ritenzione di liquidi e può aumentare la pressione arteriosa, portando allo sviluppo di ipertensione.

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Per questo motivo, anche se il sale nel suo insieme viene spesso demonizzato, ciò che conta davvero è la quantità di sodio che si assume quotidianamente (e sì in questo caso dobbiamo imparare a considerare anche il sodio nascosto nei cibi industriali). Quindi non tutto il sale è uguale: la qualità delle fonti e soprattutto il contenuto di sodio fanno la vera differenza nella prevenzione e per la salute.

Sale, pressione e rischi nascosti

Come abbiamo appena accennato, il consumo di sale è strettamente collegato alla pressione arteriosa, in particolare al rischio di sviluppare ipertensione (la «pressione alta»). Ma non tutte le persone reagiscono allo stesso modo: esiste infatti una diversa «sensibilità al sale», per cui alcuni individui vedono la pressione aumentare facilmente con un consumo elevato, mentre altri sono meno influenzati da quanto sodio consumano realmente.

Il vero problema sono i cibi ultra processati

Per questo è importante fare una distinzione: chi soffre già di ipertensione deve prestare particolare attenzione all’assunzione di sodio, mentre una persona sana, senza alcun problema di pressione, può avere una maggiore flessibilità (ma mantenendo sempre un consumo di sodio consapevole). E proprio sulla consapevolezza bisogna fare un lavoro immenso: non consideriamo quasi mai che il sale che consumiamo non arriva solo da quello che aggiungiamo mentre cuciniamo.

Perché il vero problema sono gli alimenti ultra-processati, che spesso fanno parte della nostra routine quotidiana. Molti di questi alimenti, come snack, grissini, salumi, piatti pronti, contengono già moltissimo sale: è davvero facile superare le quantità consigliate senza nemmeno accorgercene. Le linee guida per una sana alimentazione ci dicono infatti di restare sotto i 5 grammi al giorno (circa un cucchiaino!).

Quando ridurre il sale e quando non è il problema

Ridurre il consumo di sale ha davvero senso in alcune situazioni specifiche, come in presenza di ipertensione arteriosa, in caso di ritenzione idrica marcata o in presenza di un’indicazione medica precisa. In questi casi diminuire il sodio può aiutare a migliorare l’equilibrio dei liquidi e anche la pressione. Un approccio efficace è farlo gradualmente, perché il palato si abitua nel tempo a sapori meno salati, rendendo il cambiamento più sostenibile.

Al contrario, il sale non rappresenta un problema se si segue già una dieta equilibrata, si pratica attività fisica regolare (con conseguente perdita di sodio attraverso la sudorazione!) e si basa l’alimentazione su cibi freschi e poco processati. In questi contesti eliminare o ridurre drasticamente il sale senza considerare il quadro generale serve a poco: ciò che conta davvero è l’equilibrio complessivo dello stile di vita e dell’alimentazione.

Gestire il sale in modo pratico ed intelligente

Una strategia pratica, facile da attuare ed efficace per gestire il consumo di sale non consiste nell’eliminarlo del tutto, ma nel migliorare le scelte quotidiane. Il primo passo è ridurre i prodotti confezionati, che sono spesso la principale fonte nascosta di sodio, mentre si può mantenere un uso moderato del sale in cucina, dove è più facile controllarne la quantità (perché siamo noi a scegliere quanto aggiungerne, e come consigliato prima, possiamo anche ridurlo gradualmente).

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Parallelamente, è fondamentale migliorare la qualità generale della dieta, privilegiando alimenti freschi e poco lavorati. Un ottimo trucco è utilizzare spezie ed erbe aromatiche per dare sapore ai piatti senza eccedere con il sale.

È importante anche sfatare alcuni miti: non è vero che il sale vada eliminato completamente, perché il sodio è comunque essenziale per l’organismo. E bisogna sottolineare che il «sale rosa» non è significativamente più sano rispetto al sale comune, è solo più grezzo e meno lavorato.

Il «sale rosa» non è significativamente più sano rispetto al sale comune

Inoltre, non salare i piatti non garantisce automaticamente un’alimentazione corretta, soprattutto se si consumano già molti alimenti ricchi di sodio (è meglio invece ridurre gli alimenti confezionati e già «salati»). Più che eliminare il sale, conta avere una visione d’insieme e fare scelte consapevoli, come sempre. Non è il pizzico di sale a fare la differenza, ma quello che scegliamo di mangiare e comprare ogni singolo giorno.