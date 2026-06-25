Rischio zecche nei boschi, cosa c’è da sapere per proteggersi

Più che l’orso, il lupo o la vipera, è a un insetto di piccole dimensioni che devono prestare attenzione le persone che frequentano gli ambienti naturali. La zecca dei boschi è un parassita attivo soprattutto tra la primavera e l’autunno – ma non solo –, che non salta e non vola, ma si apposta sulle estremità delle piante o nell’erba dove aspetta il passaggio di un animale o di un uomo per aggrapparsi ai peli o ai vestiti. Si sposta quindi sulla pelle fino a trovare il punto adatto in cui succhiare il sangue, con il rischio di trasmettere malattie infettive.
Inquadriamo questo tema di grande attualità per categorie diverse di fruitori della natura con Matteo Passerini, nato e cresciuto a Brescia, laureato e specializzato in Malattie infettive a Milano, che lavora al Centro Malattie infettive dell’Ospedale Luigi Sacco e al Centro regionale per la prevenzione delle Malattie infettive (CeReMi), abituale frequentatore della montagna.
Dottor Passerini, che tipo di malattie possono essere trasmesse all’uomo dalle zecche?
In Italia la più frequente è la malattia di Lyme, causata dal batterio Borrelia, che può manifestarsi inizialmente con un tipico arrossamento cutaneo («eritema migrante»), febbre, stanchezza e dolori articolari. Un’altra infezione rilevante è l’encefalite da zecche (Tbe, Tick-Borne Encephalitis), di origine virale, più diffusa in alcune aree dell’Europa centro-orientale. Nel nostro paese la zona prevalente di diffusione è il Nord-Est. Quest’ultima infezione può decorrere asintomatica, ma in alcuni casi si manifesta con sintomi influenzali seguiti da una fase di infiammazione del sistema nervoso centrale (meningite oppure encefalite). Altre patologie trasmesse dalle zecche in Italia sono meno frequenti.
Per queste malattie sono disponibili cure e vaccini?
Fondamentale resta la prevenzione: utilizzare abbigliamento protettivo durante le escursioni in aree boschive o erbose, controllare la pelle al rientro e rimuovere rapidamente eventuali zecche riduce significativamente il rischio di trasmissione. In caso di puntura di zecca adeguatamente rimossa, non bisogna fare nulla se non cercare l’attenzione medica nel caso di comparsa di sintomi nelle settimane successive alla puntura. Per la malattia di Lyme la cura è tipicamente antibiotica. Per l’encefalite da zecca, invece, esiste un vaccino.
Cosa suggerisce a chi frequenta la montagna riguardo al vaccino?
La vaccinazione è consigliata qualora si lavori, si viva o si pratichino attività sportive e campeggio in aree a rischio, come le zone boschive dell’Europa centro-orientale, della Russia, del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per quanto riguarda le montagne e i boschi lombardi non ci sono ancora dati solidi, ma è ragionevole credere che chi frequenta spesso tali aree sia da considerare un candidato per il vaccino. Rimane comunque opportuno adottare le sopracitate misure protettive anche dopo il vaccino, poiché questo protegge solo da una delle malattie trasmesse dalle zecche.
Vaccinarsi in Lombardia
In Lombardia – ricordiamo – la vaccinazione è offerta a tutti i bambini e ragazzi fino a 18 anni compiuti che frequentano aree boschive in zone a rischio epidemiologico, dopo un counseling mirato che illustri le norme comportamentali, i limiti della vaccinazione rispetto alla Tbe e alla durata della protezione immunitaria nel tempo. È inoltre raccomandata per soggetti professionalmente esposti: contadini, operatori forestali, militari, volontari del Soccorso Alpino e della Protezione Civile. Per queste categorie è gratuita per il lavoratore con oneri a carico del datore di lavoro.