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Salute e benessere
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«Il Pronto soccorso non può essere l’unico accesso per i bisogni di salute»

L’analisi di Angelo Meloni, direttore sanitario di Poliambulanza, rispetto agli accessi al Pronto Soccorso
Barbara Fenotti
Il pronto soccorso della Poliambulanza
Il pronto soccorso della Poliambulanza

Al Pronto soccorso arrivano le urgenze vere, ma anche situazioni che raccontano un bisogno di salute diverso: pazienti anziani, fragili, spesso soli davanti a problemi che non sempre trovano risposta fuori dall’ospedale.

«La maggior parte degli accessi continua a essere rappresentata da codici azzurri, verdi e bianchi - osserva Angelo Meloni, direttore sanitario di Poliambulanza -. A cambiare, però, è il profilo dei pazienti: ci troviamo sempre più spesso di fronte a persone anziane, fragili e affette da più patologie». Nel 2025 gli accessi al Pronto soccorso sono stati 87.028; l’11% dei pazienti, esclusi i parti, è stato ricoverato, mentre i codici rossi sono stati 796. A questi si aggiungono 175 pazienti trasportati dall’elisoccorso del 118 grazie all’elisuperficie abilitata al volo notturno.

L’organizzazione può contare su 20 medici, 60 infermieri, 21 operatori socio-sanitari e 14 ausiliari. «Non tutti gli accessi avrebbero bisogno di una risposta ospedaliera - prosegue Meloni -. Molti casi potrebbero essere presi in carico fuori dal Pronto soccorso, attraverso percorsi territoriali, medici di medicina generale e continuità assistenziale. Il punto è costruire una rete capace di orientare meglio i pazienti».

Il tema non è solo ridurre la pressione sull’emergenza-urgenza, bensì evitare che l’ospedale diventi l’unica porta d’ingresso per bisogni di salute diversi. Non a caso oltre l’80% dei pazienti ricoverati nelle aree di Medicina generale e Geriatria proviene dal Pronto soccorso. «Quando il paziente è anziano e complesso - sottolinea il direttore sanitario - la presa in carico non può esaurirsi nella fase acuta: servono valutazioni multidisciplinari, continuità dopo la dimissione e un raccordo più stretto con tutto il territorio». 

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