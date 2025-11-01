Poliambulanza, contro le aggressioni telecamere, vigilanza e pulsanti

Alla Poliambulanza 60 episodi nel 2025, il 25% di tipo fisico. Gli infermieri sono la categoria più esposta

3 ' di lettura

Il pronto soccorso in Poliambulanza

Oltre 60 episodi di aggressione, di cui il 25% di natura fisica e i restanti verbali, sono stati registrati da gennaio a fine ottobre alla Poliambulanza. Dall’ospedale di via Bissolati riferiscono che le aree maggiormente interessate sono il pronto soccorso (che in un anno registra quasi 89mila accessi), le unità di degenza ad alta intensità assistenziale e i servizi diagnostici. Gli infermieri risultano la categoria più esposta, seguiti da medici e tecnici sanitari. La maggior parte degli episo