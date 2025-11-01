Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSalute e benessere

Poliambulanza, contro le aggressioni telecamere, vigilanza e pulsanti

Alla Poliambulanza 60 episodi nel 2025, il 25% di tipo fisico. Gli infermieri sono la categoria più esposta
Il pronto soccorso in Poliambulanza
Il pronto soccorso in Poliambulanza

Oltre 60 episodi di aggressione, di cui il 25% di natura fisica e i restanti verbali, sono stati registrati da gennaio a fine ottobre alla Poliambulanza. Dall’ospedale di via Bissolati riferiscono che le aree maggiormente interessate sono il pronto soccorso (che in un anno registra quasi 89mila accessi), le unità di degenza ad alta intensità assistenziale e i servizi diagnostici. Gli infermieri risultano la categoria più esposta, seguiti da medici e tecnici sanitari. La maggior parte degli episo

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario