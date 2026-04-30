Plasma in crescita in Lombardia, ma è allerta soggetti profit
Nel 2025 le donazioni in plasmaferesi sono aumentate dell’8,24%. All’assemblea regionale approvata una «mozione di vigilanza, anche attiva, nei confronti di tutti quei soggetti che cercano di attentare al modello italiano basato sulla gratuità»
Cresce la raccolta di plasma in Lombardia
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