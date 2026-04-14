Più sangue e più plasma: l’Avis provinciale rafforza la rete

Nel 2025 sono aumentate le sacche di sangue e plasma raccolte e si è consolidata la presenza dell’associazione sul territorio. Lo scorso anno si è chiuso con numeri significativi per l’Avis provinciale di Brescia, che conferma ancora una volta il proprio ruolo centrale nel sistema della donazione. Complessivamente, durante l’anno scorso, sono state raccolte 63.159 sacche di sangue ed emoderivati, rispetto alle 61.300 del 2024, con un incremento del 3,03%. Positivo l’andamento del sangue intero, passato da 54.840 a 55.779 donazioni (+1,71%). Ancora più marcata la crescita della raccolta di plasma, che ha raggiunto 6.208 sacche contro le 4.976 dell’anno precedente, con un aumento del 24,76%. In crescita anche il numero dei nuovi donatori, che nel 2025 sono stati 6.197, rispetto ai 6.028 del 2024, con un aumento del 2,73%. Un dato che conferma la capacità delle 102 sezioni bresciane Avis di intercettare nuove persone e diffondere la cultura del dono, anche tra le giovani generazioni.

Sensibilizzazione

A contribuire al risultato è stato anche il buon andamento della campagna di sensibilizzazione #gialloplasma, che ha spinto sempre più a scegliere questa tipologia di donazione, che consente di ridurre la dipendenza dal mercato estero. Aldilà del trend positivo del 2025, il raggiungimento dell’autosufficienza nazionale resta una priorità. Incrementare la plasmaferesi è indispensabile per garantire la disponibilità di farmaci plasmaderivati fondamentali, come immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione.

In questi anni l’Avis ha sostenuto studi e ricerche realizzate dall’Osservatorio sul volontariato dell’Università Cattolica per conoscere e per coinvolgere donatori nuovi e fidelizzare i già iscritti. Un lavoro puntuale e produttivo che ha avvicinato soprattutto il mondo della scuola con progetti propedeutici all’iscrizione di nuovi donatori nel registro bresciano.

Donare sangue è un impegno civico, un importante gesto di solidarietà nei confronti di altri esseri umani. Significa donare una parte di sé e della propria essenza. Per diventare donatori oggi basta essere diciottenni. Tre sono i passaggi fondamentali: previo appuntamento telefonico ci si presenta in sede (piazzetta Avis 1, Brescia) muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento necessari per la registrazione. Verranno misurate pressione ed emoglobina cui seguiranno gli esami ematici ed il colloquio con il medico.

L’Avis di appartenenza territoriale contatterà il nuovo donatore per comunicare l’esito dello screening; se positivo sarà possibile donare. Ad ogni nuova donazione si eseguono esami di controllo. Per tutte le informazioni info@avisprovincialebrescia.it e 030 3514411.