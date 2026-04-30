Cos’è il diritto all’oblio oncologico e cosa serve sapere

Guarire da un tumore non significava davvero lasciarselo alle spalle. Tra mutui e polizze più costosi e opportunità di lavoro più difficili da ottenere, il passato continuava a pesare. Non in ospedale, ma nella vita quotidiana. La svolta è arrivata con la Legge 193 del 7 dicembre 2023 , la cosiddetta Legge sull’oblio oncologico . Un cambiamento che segna un punto di rottura rispetto al passato .

Ne abbiamo parlato con l’avvocata Nini Ferrari, professoressa associata di Istituzioni di diritto privato all’Università degli Studi di Brescia e fondatrice di Esa, che ha dedicato a questo tema un libro pubblicato dalla Compagnia della Stampa con il sostegno di Ancos e Confartigianato. Un volume che, oltre a fare chiarezza su un diritto ancora poco conosciuto, sostiene concretamente l’attività dell’associazione nella promozione della prevenzione del tumore al seno.