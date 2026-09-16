Macchie e secchezza, i segreti per aiutare la pelle dopo l’estate

La dermatologa Pizzatti: «La priorità è ripristinare la barriera cutanea. Per le macchie serve pazienza, ma si possono ottenere buoni risultati con trattamenti domiciliari e medicina estetica. Bene la vitamina C, è un ottimo antiossidante»