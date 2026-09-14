Un sorriso più bello parte da una diagnosi corretta

Sempre più persone desiderano migliorare il proprio sorriso. Alcune vorrebbero denti più bianchi, altre più allineati, più regolari o semplicemente più armoniosi rispetto al volto. Spesso il primo pensiero è rivolto a uno sbiancamento professionale, a un trattamento ortodontico con allineatori trasparenti oppure alle faccette dentali. Sono tutte soluzioni valide, ma rispondono a esigenze differenti e devono essere scelte dopo una diagnosi accurata.
È proprio questo il principio alla base del lavoro del Centro di Odontoiatria Avanzata, diretto dai dottori Nicolò Coccoli e Andrea Coccoli: progettare ogni trattamento partendo dall’ascolto del paziente e da una valutazione completa della salute orale, della funzione e dell’estetica.
Un sorriso, infatti, non è composto soltanto dal colore dei denti. A determinarne l’aspetto contribuiscono anche:
- la posizione dei denti;
- la loro forma e lunghezza;
- la quantità di smalto presente;
- la salute delle gengive;
- il modo in cui le arcate si incontrano;
- i movimenti della mandibola;
- l’equilibrio tra denti, muscoli e articolazioni.
Per questo motivo, dice il dottor Coccoli, ogni percorso di miglioramento del sorriso parte da una domanda fondamentale: è sufficiente intervenire sul colore o sull’allineamento, oppure esiste un problema più profondo che deve essere riconosciuto e trattato?
Quando è sufficiente sbiancare i denti
Se i denti sono sani, ben posizionati, proporzionati e non presentano un consumo significativo, uno sbiancamento professionale può essere il trattamento più semplice e conservativo per rendere il sorriso più luminoso.
Presso il Centro di Odontoiatria Avanzata, il protocollo di sbiancamento americano viene personalizzato in base al colore iniziale, alla sensibilità, alle caratteristiche dello smalto e alla presenza di pigmentazioni più profonde o resistenti. Non si tratta quindi di applicare indiscriminatamente un prodotto, ma di individuare concentrazioni, tempi e modalità adatti alla singola persona. L’obiettivo è ottenere un risultato naturale e progressivo, controllando il più possibile l’eventuale sensibilità.
Prima di iniziare è comunque necessario verificare la salute di denti e gengive. Lo sbiancamento modifica il colore dei denti naturali, ma non cambia quello di otturazioni, corone o faccette già presenti. Per questo deve essere inserito in un progetto estetico complessivo, soprattutto quando sono presenti restauri visibili.
In alcuni casi, tuttavia, durante la visita emergono elementi che il paziente non aveva notato. I denti possono essere non soltanto scuri, ma anche consumati, accorciati, assottigliati o scheggiati. In queste situazioni, migliorare esclusivamente il colore potrebbe non essere sufficiente a restituire armonia al sorriso.
Quando il problema è la posizione dei denti
Se il colore è gradevole ma i denti sono affollati, ruotati, inclinati o separati da spazi indesiderati, il trattamento indicato può essere l’ortodonzia. A seconda delle caratteristiche cliniche, è possibile ricorrere ad apparecchiature tradizionali o ad allineatori trasparenti. L’obiettivo non è soltanto ottenere denti visivamente più dritti, ma migliorare la loro posizione rispettando gengive, radici, osso e rapporti tra le arcate.
L’ortodonzia può essere utilizzata anche prima di una riabilitazione estetica e mixata con lo sbiancamento. Spostare correttamente i denti permette spesso di ridurre la quantità di tessuto dentale da modificare e di realizzare restauri più conservativi e proporzionati. Anche in questo caso la scelta non dovrebbe basarsi soltanto sull’allineamento visibile nelle fotografie. È necessario comprendere come i denti entrano in contatto e come la mandibola si muove durante la masticazione.
Denti consumati: non sempre è soltanto una questione di età
Molte persone desiderano denti più bianchi, ma durante la visita scoprono che il vero cambiamento del sorriso non dipende esclusivamente dal colore.
Con il tempo, i denti possono essere diventati:
- più corti;
- appiattiti;
- sottili o trasparenti sui bordi;
- scheggiati;
- irregolari;
- sensibili al caldo o al freddo.
Questi segni vengono spesso considerati una normale conseguenza dell’età. Un certo cambiamento nel corso della vita è possibile, ma un consumo marcato o precoce non dovrebbe essere automaticamente ritenuto fisiologico. Può essere provocato da bruxismo, erosione chimica, alterazioni funzionali oppure dalla combinazione di più fattori.
In questi pazienti il sorriso non ha semplicemente perso luminosità: ha perso progressivamente forma, volume e proporzioni.
Quando la mandibola trova una posizione di adattamento
La bocca è un sistema complesso nel quale denti, muscoli, articolazioni temporo-mandibolari e sistema nervoso devono lavorare in modo coordinato. Quando i contatti dentali non risultano stabili, la mandibola può assumere una posizione adattativa che consente alla persona di continuare a parlare, deglutire e masticare senza percepire immediatamente un problema.
Talvolta l’adattamento può essere favorito anche da un’interferenza molto piccola. Per esempio, un’otturazione o un restauro che entra in contatto prima degli altri denti può indurre il sistema neuromuscolare a modificare impercettibilmente la traiettoria di chiusura della mandibola per evitare quel punto.
Lo spostamento può essere minimo, ma viene ripetuto migliaia di volte. Il corpo riesce spesso a compensare per molto tempo; il costo di questo adattamento può però essere una distribuzione non ideale delle forze.
Nel tempo possono comparire:
- consumo dei denti anteriori;
- sensibilità dentale;
- scheggiature o fratture;
- difficoltà o affaticamento durante la masticazione;
- tensione dei muscoli del viso e del collo;
- cefalea, soprattutto al risveglio;
- rumori o scatti dell’articolazione temporo-mandibolare;
- dolore articolare;
- apertura limitata o deviata della bocca.
Non tutti questi sintomi dipendono necessariamente dall’occlusione. È proprio la diagnosi completa a permettere di distinguere le possibili cause ed evitare trattamenti non indicati.
Bruxismo e disfunzione possono coesistere
Il bruxismo è un’attività dei muscoli masticatori che si manifesta attraverso il serramento o il digrignamento dei denti. Può verificarsi durante il sonno o nelle ore di veglia e non è causato semplicemente dal modo in cui i denti combaciano. È una parafunzione complessa, legata anche al sistema nervoso centrale e influenzata da diversi fattori individuali.
Bruxismo e disfunzione non sono quindi la stessa cosa, ma possono essere presenti contemporaneamente. Una persona può esercitare forze elevate e, nello stesso tempo, avere una distribuzione non equilibrata di quelle forze.
Le possibili conseguenze comprendono:
- progressivo consumo dello smalto;
- esposizione della dentina;
- sensibilità;
- frattura di denti, otturazioni o restauri;
- sovraccarico muscolare;
- dolore facciale;
- cefalea;
- disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare;
- riduzione dell’efficienza masticatoria.
Le tensioni dei muscoli masticatori possono inoltre inserirsi in un quadro più ampio che coinvolge collo e postura. Una triturazione poco efficace può rendere meno confortevole anche la prima fase della digestione. Questi aspetti devono però essere valutati individualmente, senza attribuire automaticamente alla bocca disturbi che potrebbero avere origini differenti.
Dal desiderio estetico alla consapevolezza
Una persona può arrivare al Centro di Odontoiatria Avanzata chiedendo semplicemente uno sbiancamento e scoprire, durante la visita, che i denti non sono soltanto scuri: sono anche consumati e hanno perso la loro forma originaria. Un’altra può chiedere le faccette per correggere denti corti, senza sapere che quella riduzione di lunghezza è stata provocata da bruxismo, erosione o da un problema di disfunzionalità. Un’altra ancora può desiderare denti più dritti, ma avere bisogno di inserire il trattamento ortodontico all’interno di un progetto più ampio.
La visita, condotta dai dottori Nicolò Coccoli e Andrea Coccoli, non ha lo scopo di rendere più complesso un trattamento semplice. Serve a individuare la soluzione realmente adatta:
- sbiancamento, quando il problema riguarda prevalentemente il colore;
- ortodonzia, quando è necessario correggere la posizione dei denti;
- restauri adesivi o faccette, quando occorre recuperare forma, volume e proporzioni;
- riabilitazione estetico-funzionale, quando il consumo ha alterato anche la masticazione e i rapporti tra le arcate;
- combinazione di più trattamenti, quando il risultato migliore richiede un percorso integrato.
Rendere il paziente consapevole significa mostrargli ciò che sta accadendo nella sua bocca, spiegargli i rischi e permettergli di scegliere sulla base di informazioni complete.
I quattro elementi di un sorriso sano e duraturo
Prima di progettare qualsiasi trattamento i dottori Coccoli analizzano le quattro aree fondamentali:
- Parodontale: salute delle gengive e dei tessuti che sostengono i denti.
- Biomeccanica: integrità dei denti, quantità di smalto residuo, presenza di carie, fratture, vecchi restauri o denti devitalizzati.
- Funzionale: rapporti tra denti, muscoli e articolazioni durante la chiusura e i movimenti mandibolari.
- Estetica: colore, forma, posizione, proporzioni ed equilibrio del sorriso rispetto al volto.
Un risultato esteticamente piacevole può essere considerato davvero predicibile solo quando rispetta tutte queste componenti.
Il percorso diagnostico del Centro di Odontoiatria Avanzata
Il percorso inizia con una prima visita durante la quale osserviamo il sorriso desiderato dal paziente, ma anche i possibili fattori di rischio.
In base alle necessità, il protocollo iniziale può comprendere:
- anamnesi medica e odontoiatrica approfondita;
- valutazione del rischio secondo i principi dell’analisi di Kois;
- terapia causale individualizzata in presenza di tartaro, gengivite o parodontite;
- radiografie endorali e status radiografico;
- TC Cone Beam, quando clinicamente indicata;
- valutazione di denti, gengive, occlusione, muscoli e articolazioni.
Non ci si limita quindi a osservare il singolo dente scuro, storto o consumato. Si cerca di comprendere l’origine del problema e il livello di rischio dell’intero sistema.
Lo studio estetico-funzionale
Quando viene riscontrato un consumo meccanico o chimico che ha modificato la forma dei denti e compromesso l’occlusione, si procede con uno studio più approfondito.
La documentazione può comprendere:
- scansioni digitali delle arcate;
- arco facciale;
- registrazioni dei rapporti mandibolari;
- fotografie intraorali ed extraorali;
- video del sorriso e dei movimenti della mandibola;
- analisi dei contatti dentali e delle dinamiche masticatorie.
In alcuni pazienti i dottori utilizzano il deprogrammatore di Kois, un dispositivo diagnostico che riduce temporaneamente l’influenza dei contatti dentali abituali e aiuta il sistema neuromuscolare a raggiungere una posizione mandibolare stabile e ripetibile.
Le scansioni permettono quindi di confrontare la posizione iniziale con quella individuata dopo la deprogrammazione. Questo passaggio consente di progettare il nuovo sorriso non soltanto in base a come apparirà, ma anche in base a come dovrà funzionare.
Vedere in anticipo il nuovo sorriso
Una volta raccolti i dati e definito il progetto funzionale, si realizza una ceratura diagnostica digitale.
La previsualizzazione permette di studiare e mostrare al paziente:
- la nuova lunghezza dei denti;
- la forma e le proporzioni;
- il rapporto tra sorriso, labbra e volto;
- il sostegno dei tessuti;
- i rapporti tra le arcate;
- la distribuzione dei contatti durante la masticazione.
Il progetto può così essere valutato prima di iniziare la fase definitiva. Non rappresenta soltanto un’anteprima estetica, ma uno strumento diagnostico con cui verificare se il nuovo sorriso sia armonioso, funzionale e compatibile con le caratteristiche del paziente.
Recuperare ciò che è stato perso senza demolire il dente
Quando le condizioni cliniche lo permettono, si predilige un approccio additivo e conservativo. I denti consumati hanno già perso una parte della loro struttura. Per questo si cerca di non ridurli ulteriormente, ma di ricostruire i volumi mancanti aggiungendo composito o ceramica.
Sui denti posteriori è possibile utilizzare restauri adesivi parziali, come overlay o veneer occlusali e vestibolo-occlusali, per stabilizzare la masticazione nella posizione individuata durante lo studio. Successivamente si possono ricostruire i denti anteriori superiori e, quando necessario, quelli inferiori, restituendo forma, lunghezza e proporzioni attraverso restauri in composito o faccette in ceramica.
L’obiettivo è non limare i denti oppure prepararli il meno possibile, conservando la maggiore quantità di smalto. Lo smalto è infatti il substrato più favorevole per ottenere un’adesione efficace e duratura.
A seconda del caso, il percorso può essere completato dallo sbiancamento professionale, dall’ortodonzia o da entrambi. L’ordine delle terapie viene stabilito durante la progettazione, affinché ogni fase contribuisca al risultato finale.
Bellezza e funzione devono nascere insieme
Un sorriso bello non è semplicemente un sorriso molto bianco. È un sorriso nel quale colore, posizione, forma e funzione sono in equilibrio. Per alcuni pazienti il percorso corretto sarà soltanto uno sbiancamento. Per altri sarà indicata l’ortodonzia. Per altri ancora sarà necessario recuperare i tessuti dentali perduti attraverso una riabilitazione estetico-funzionale.
Nei casi di bruxismo, la riabilitazione non elimina necessariamente l’origine della parafunzione, ma permette di progettare una bocca più adatta a gestirne le forze e di proteggere il risultato con controlli e dispositivi personalizzati, quando indicati.
Partire da una diagnosi completa consente di scegliere il trattamento meno invasivo capace di raggiungere l’obiettivo. Significa evitare soluzioni standardizzate e costruire un sorriso non soltanto più luminoso e armonioso, ma anche più sano, confortevole e stabile nel tempo.
Al Centro di Odontoiatria Avanzata, i dottori Nicolò Coccoli e Andrea Coccoli accompagnano ogni paziente in un percorso personalizzato, nel quale estetica, salute e funzione vengono considerate insieme.
Il primo passo per migliorare il proprio sorriso, quindi, non è scegliere uno sbiancamento, un allineatore o una faccetta. È capire di che cosa quel sorriso abbia realmente bisogno.
Casi clinici a confronto
Di seguito due casi clinici di sbiancamento con protocollo americano, due casi di faccette dentali e due casi di ortodonzia estetica eseguiti dai dottori Nicolò Coccoli e Andrea Coccoli.
Sbiancamento
Caso 1
Riguarda un paziente che ama sorridere ma spesso il colore dei suoi denti lo induceva a limitarsi, infatti la colorazione si presentava carica di giallo e non uniforme. Sottoposto al trattamento di sbiancamento americano, i suoi denti hanno raggiunto più di sette tonalità di bianco oltre che l’omogeneità.
Caso 2
Paziente maschio di 25 anni si è sottoposto al protocollo di sbiancamento americano e in due settimane ha raggiunto 7 tonalità più bianche di colore. In questo caso solo il cambiamento di colore ha reso il sorriso diverso e apprezzato dal paziente.
Faccette dentali
Caso 1
La paziente voleva migliorare il suo sorriso, nello specifico il lieve disallineamento, la poca esposizione dentale, le forme e la grandezza dei denti, ma mantenendo il suo colore naturale. Con una riabilitazione con faccette in ceramica è stato possibile raggiungere tutti gli obiettivi.
Caso 2
Caso riabilitativo estetico funzionale di un uomo che ha sempre desiderato risolvere il suo morso inverso (terza classe scheletrica), ma senza sottoporsi a intervento chirurgico. Il piano di trattamento è stato conservativo e non invasivo infatti non è stato limato nessun dente. A carico dell’arcata superiore sono state eseguite delle faccette in ceramica che hanno reso possibile l’ampliamento dell’arcata, il rialzo di masticazione, l’allineamento e l’uniformità di colore.
Ortodonzia estetica
Caso 1
Caso complesso di severo disallineamento dentale risolto in maniera multidisciplinare, ortodonzia, protocollo di sbiancamento americano e ricostruzioni estetiche anteriori.
Caso 2
Caso di paziente donna di 68 anni decisa a cambiare il suo sorriso, presentava un morso profondo, un severo disallineamento dentale e un assottigliamento dentale. In primis è stata deprogrammata e rialzata la masticazione posteriormente per stabilizzare l’occlusione e rimuovere il dolore e schiocco all’articolazione (ATM), dopo un mese ha iniziato l’ortodonzia con allineatori trasparenti associati ad equilibratore miofunzionale (con il quale la paziente quotidianamente faceva degli esercizi), concludendo poi con il protocollo di sbiancamento americano.
Il Centro di Odontoiatria Avanzata si trova in Via Divisione Tridentina, 54, Brescia (Direttore Sanitario Dott. Nicolò Coccoli, iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia n.00547, robidoctor srl, autorizzazione sanitaria 0133698 del 29/09/2011)
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