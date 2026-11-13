La società della paura ci rende soli ed egoisti

Dagli anni del Covid e dalla paura del contagio siamo passati alla paura della guerra e a quella dei cyberattacchi e delle bombe sugli aerei o nelle scuole. Un allarme continuo che mantiene alta la tensione interna e mette in crisi la fiducia verso noi stessi e gli altri, nei confronti del vicino o dello sconosciuto, dei malfattori, del malware informatico. Siamo dentro una società della paura.
Benché la paura di per sé non sia un problema ma una forma di difesa, sappiamo che è un meccanismo necessario per affrontare i pericoli e ridurre i rischi. La realtà che viviamo tuttavia è sempre più quella di un allarme interminabile, come se la sirena che lo segnala non riesca quasi mai a fermarsi. È l’interminabile allerta che preoccupa e mette ansia perché fa emergere la nostra vulnerabilità che abbiamo trascurato, presi come siamo da un diffuso sentimento di potenza, da un Io dilatato e ipertrofico che non sa accettare sconfitte.
Siamo attraversati dall’idea diffusa che «tutto è possibile» per cui pensiamo di riuscire sempre e neghiamo il fallimento. Abbiamo coltivato un Io narcisista che non riconosce i dubbi e non sa cosa sia l’incertezza, che però ci fa scivolare rapidamente nella sfiducia o nella disperazione. La società della paura è figlia di una società individualista e frammentata che rende tutti più fragili e aggressivi, oppure ci mette in fuga.
Perché alla paura ci sono, in sostanza, due reazioni intense e opposte che il nostro cervello arcaico, quello rettiliano, attiva immediatamente: una è l’azione di aggressione violenta, senza alternativa priva della mediazione della ragione, l’altra è la fuga o il ritiro che è un comportamento ipocondriaco, che ci blocca in un’ansia costante ed eccessiva, senza fondamento reale, che sviluppa a sua volta altre preoccupazioni. In entrambi i casi la paura senza confini genera «mostri» e quando diviene di massa è uno stato ansioso che accerchia l’Io collettivo perché si è persa la comunità che condivide e sa contenere ed è rimasto un agglomerato di individui isolati, privi di una reale comunicazione e senza una cultura condivisa di valori comuni e profondi.
La società della paura impone la ricerca a tutti i costi della sicurezza individuale. In questa società ogni altro valore è subordinato alla sicurezza soprattutto quando si tratta di una collettività frantumata. Una società impaurita è una società senza solidarietà, dove la supremazia della sicurezza è valore autonomo che prevale su tutti gli altri.