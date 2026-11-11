Allarme bomba in diverse scuole bresciane: studenti evacuati

Allarmi bomba in diversi istituti bresciani – come nel resto d’Italia – sono stati segnalati a metà mattina. L'allarme è scattato da una mail inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi.
Le scuole coinvolte nel Bresciano
L'allarme è scattato praticamente in contemporanea in numerose scuole della provincia di Brescia, facendo scattare le procedure di sicurezza e, in molti casi, l'evacuazione degli studenti. Nel giro di pochi minuti l'elenco degli istituti coinvolti si è allungato, dalla città, fino alla Bassa, alla Franciacorta e al Sebino.
Gli studenti sono stati fatti uscire dall'istituto comprensivo di Sale Marasino, da quello di Leno, dalle sedi del Capirola di Leno e Ghedi, dal Mazzolari di Verolanuova e dal Bonsignori di Remedello. Evacuazioni anche negli istituti comprensivi di Manerbio e frazioni, Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Villachiara e Sulzano.
A Palazzolo sono stati fatti uscire gli studenti del Marzoli e del Falcone. L'allarme ha interessato anche gli istituti comprensivi di Passirano e Rudiano, il Borsellino di Adro e il Salvo D'Acquisto di Pontoglio, gli istituti comprensivi di Ospitaletto e Paderno Franciacorta, il Giglio di Rovato.
Per il Comune di Brescia la mail è stata mandata nei plessi scolastici Sud 1, Sud 3, Centro 3
Non tutte le scuole coinvolte sono state evacuate e gli interventi delle forze dell'ordine sono stati differenti a seconda delle situazioni: in alcuni istituti sono arrivati gli artificieri, in altri i carabinieri. A Gardone Valtrompia, in accordo con le forze dell’ordine, le scuole non sono state fatte evacuare, nonostante anche lì sia arriva la mail con minacce. La stessa decisione è stata presa il alcuni plessi della Valle Camonica. Le verifiche sono ancora in corso e l'elenco delle scuole interessate continua ad aggiornarsi: in alcuni casi studentesse e studenti sono stati fatti rientrare in classe, in altri sono invece stati rimandati a casa.
Intanto, oltre all'interruzione delle lezioni e al freddo, cominciano a emergere anche i primi problemi pratici legati alle evacuazioni. Viene segnalato, in particolare, il caso di una studentessa con problemi di glicemia che avrebbe accusato un malessere senza poter recuperare i medicinali, rimasti nello zaino in classe durante l'uscita d'emergenza. Un episodio ancora da verificare nei dettagli, che mette però in evidenza le difficoltà di gestire un'evacuazione prolungata, soprattutto per gli studenti con particolari necessità sanitarie.
Le parole del dirigente del Capirola
A confermare quanto accaduto è Gianmarco Martelloni, dirigente scolastico dell’istituto Capirola di Leno e Ghedi. «L’istituto ha ricevuto una comunicazione minacciosa riguardo a un presunto ordigno – spiega –. Una comunicazione dai toni un po’ particolari, ma non sta a me valutarne l’attendibilità. D’accordo con le forze dell’ordine si è decisa l’evacuazione, ovviamente in via prudenziale».
Gli studenti sono quindi stati fatti uscire dagli edifici in attesa delle verifiche necessarie. «Siamo in attesa delle unità cinofile per poter avere il via libera e far eventualmente rientrare gli studenti – aggiunge Martelloni –. Deve arrivare l’unità cinofila dei carabinieri per controllare. Immaginiamo, speriamo, che sia un falso allarme per seminare il caos, ma non possiamo averne la certezza».