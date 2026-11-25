Quasi 4mila bresciani convivono con l’Hiv e quasi una nuova diagnosi su due arriva quando l’infezione è già in uno stadio avanzato o è sfociata nell’Aids conclamato. Sono i numeri che emergono dal report dell’Ats di Brescia in vista della Giornata mondiale contro l’Aids, che ricorre martedì primo dicembre.
Nel 2025 si contano 3.819 persone con Hiv su una popolazione di oltre 1,2 milioni di assistiti (Valcamonica esclusa): più di sette su dieci sono uomini. Il numero di persone che convivono con il virus è cresciuto negli ultimi vent’anni, soprattutto per l’aumento della popolazione assistita e la maggiore sopravvivenza di chi ha contratto l’infezione, ma negli ultimi cinque-sei anni si è mantenuto sostanzialmente stabile.
La ricorrenza riporta l’attenzione anche sulle altre infezioni sessualmente trasmissibili, a fronte di un aumento dei casi di clamidia, gonorrea, Mpox e sifilide. A registrare l’incremento più marcato tra le infezioni per cui sono disponibili i dati è la clamidia, con un numero di casi quasi quadruplicato nell’arco di due anni: dai 49 del 2023 ai 185 del 2025. Più che raddoppiati anche i casi di gonorrea, passati da 68 a 174 nello stesso periodo. In crescita, infine, quelli di sifilide: erano 187 nel 2023, sono saliti a 257 nel 2025.
L’evento clou
Dai numeri ai progetti, la Giornata verrà celebrata con numerose iniziative che culmineranno sabato 5 dicembre, dalle 15 alle 18, in Largo Formentone dove sarà possibile effettuare gratuitamente e in forma anonima il test rapido per l’Hiv, rivolto alle persone maggiorenni.
L’appuntamento sarà anche un’occasione di incontro e confronto con i professionisti della salute e con le realtà impegnate nell’ambito della prevenzione, della diagnosi, della cura e del sostegno alle persone.
Saranno presenti i servizi di prevenzione di Ats Brescia e dell’Asst Spedali Civili, l’Università degli Studi, le realtà associative e gli enti del Terzo settore, per offrire informazioni, rispondere alle domande e far conoscere i servizi disponibili.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di «Brescia Fast-Track City», la rete internazionale alla quale la città aderisce dal 2020 e che riunisce oltre 400 città e amministrazioni locali impegnate ad accelerare la risposta all’Hiv, favorire l’accesso alla diagnosi e alle terapie e contrastare lo stigma e le discriminazioni ancora associati all’infezione.
Altre iniziative
Il programma non si esaurirà con l’appuntamento del 5 dicembre, ma sarà accompagnato da ulteriori occasioni di prevenzione e informazione. Martedì primo dicembre, Giornata mondiale contro l’Aids, dalle 12 alle 19, il Centro infezioni sessualmente trasmesse (Ist) degli Spedali Civili, in via Arturo Reggio 6, nella zona di Casazza, promuoverà una giornata dedicata alla salute sessuale, durante la quale saranno disponibili test per le infezioni sessualmente trasmissibili, visite mediche e vaccinazioni specifiche.
Sempre martedì, dalle 17 alle 21.30, l’iniziativa raggiungerà Desenzano, dove Smi Gli Acrobati, nella sede di via Adua 3, offrirà test gratuiti e anonimi per Hiv e sifilide. Il calendario proseguirà sabato 12 dicembre, dalle ore 16 alle 20, con un ulteriore appuntamento promosso da Brescia Checkpoint a Spazio Lampo, in via Privata de Vitalis 46 a Brescia, dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente e in forma a nonima ai test per Hiv e sifilide.
Casi in aumento
Tornando ai numeri la media sul territorio dell’Ats è di 3,14 casi ogni mille assistiti, ma la distribuzione geografica non è uniforme. A registrare valori superiori alla media sono il distretto di Brescia, dove si sfiorano i quattro casi ogni mille persone (3,99), quello della Valtrompia (3,71) e quello del Sebino-Monte Orfano (3,53).
Nel report di Ats viene evidenziato che a determinare l’incremento del numero di persone con Hiv nell’arco degli ultimi vent’anni sono stati principalmente l’aumento della popolazione assistita e la riduzione della mortalità. Marcato, dicevamo, è il divario tra uomini e donne: i primi sono 2.716 e rappresentano il 71,1% del totale, le seconde sono 1.103 (il 28,9%). Tre anni separano le rispettive età medie: 57 anni per gli uomini, 54 per le donne.
La prevalenza dell’infezione è nel complesso simile tra italiani e stranieri, ma cambia sensibilmente il rapporto tra i sessi. Se tra gli italiani con Hiv tre persone su quattro sono uomini, tra gli stranieri sono invece le donne a rappresentare la maggioranza, con il 54% dei casi, a fronte del 46% degli uomini.
Nuove diagnosi
Estendendo l’indagine all’intera provincia si segnalano 54 nuove diagnosi quest’anno (il dato è aggiornato a ottobre), 57 nel 2025, 75 l’anno prima. I rapporti sessuali non protetti, sia eterosessuali sia omosessuali, si confermano la principale via di trasmissione dell’Hiv. Nel periodo compreso tra il 2023 e il 2026, circa il 60% delle nuove diagnosi ha riguardato persone con meno di 50 anni.
Particolarmente significativo è il dato relativo alle circostanze in cui viene scoperta l’infezione: nella maggior parte dei casi la positività al virus è emersa in occasione di accertamenti per altre patologie. Solo una persona su quattro ha ricevuto la diagnosi dopo essersi sottoposta al test in seguito a comportamenti a rischio.
A spiccare è anche il dato sulle diagnosi tardive: quasi una persona su due scopre di aver contratto l’Hiv quando l’infezione è già in uno stadio avanzato o è sfociata nell’Aids conclamato.