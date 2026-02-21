«Bellezza e dignità, parte della cura»: cosa fa un’estetista oncologica

Il progetto dell’estetica oncologica nasce per Cristina Fornari circa dieci anni fa da un’esperienza personale, profonda e dolorosa. Nello stesso periodo, la nonna e la zia della professionista bresciana ideatrice del progetto si ammalarono di tumore al seno. Vederle affrontare contemporaneamente le terapie, con tutti gli effetti collaterali fisici ed emotivi, ha acceso una consapevolezza: accanto alle cure mediche, mancava un sostegno dedicato alla dimensione estetica e al benessere della persona.

Il suo racconto

«Mi rendevo conto di non sentirmi utile dal punto di vista estetico – racconta Cristina – e soprattutto non riuscivo ad aiutarle a contrastare effetti collaterali come le scottature da radioterapia, la perdita di capelli e sopracciglia, la rigidità delle cicatrici». Da quella sensazione di impotenza è iniziata una ricerca che l’ha portata a frequentare un corso di estetica oncologica, aprendo così un percorso professionale e umano che oggi rappresenta una vera missione. Il prendersi cura degli altri è sempre stato il filo conduttore della sua vita. L’incontro con l’estetica oncologica ha permesso di unire l’amore per la relazione d’aiuto con la passione per il proprio lavoro.

«In una situazione di grande debolezza e di profondo cambiamento fisico dovuto alle terapie, poter offrire un momento di benessere significa restituire dignità, riconoscimento e forza». Un ruolo fondamentale in questo percorso lo ha avuto la Lilt, che ha creduto fin dall’inizio nel progetto, sostenendolo e aiutando a diffonderne la conoscenza sul territorio. A breve prenderà il via anche una collaborazione con Susan G. Komen Italia, ampliando così la rete di supporto alle pazienti oncologiche.

Cristina Fornari con una sua cliente

Gli interventi estetici

Oggi l’attività si svolge per tutta la settimana: inizialmente era dedicato un solo giorno, ma le esigenze legate alle scadenze delle terapie rendevano difficile accontentare tutte. «Ora le pazienti possono prendere appuntamento quando desiderano, cercando di adattare il trattamento ai loro tempi e alle loro energie». Le richieste più frequenti riguardano trattamenti viso, massaggi, trattamenti mani e piedi: sono infatti le parti del corpo più esposte agli effetti collaterali delle terapie oncologiche, come gonfiore e pesantezza agli arti, rush cutanei, macchie, radiodermiti.

Negli ultimi anni è cambiato anche lo sguardo della comunità medica verso questa disciplina. Sempre più professionisti riconoscono l’importanza dell’estetica oncologica come parte integrante del percorso di cura. Sentirsi belle, riconoscersi allo specchio, ricevere un tocco delicato e competente può fare la differenza nel vissuto quotidiano della malattia. «Il tocco della mano, a volte, è terapeutico quanto una parola. Aiuta a rilassarsi, a sentirsi accolte e coccolate nonostante tutto».

Le estetiste oncologiche

Le estetiste oncologiche esistono, ma la figura è ancora poco diffusa e, in alcune realtà, poco compresa. Molte pazienti arrivano tramite passaparola, durante le sedute di chemioterapia o radioterapia, nelle sale d’attesa degli ospedali o su indicazione della psico-oncologa. Eppure le soddisfazioni sono immense. «Alla fine di un trattamento vedi la persona cambiare espressione, rilassarsi, alleggerirsi. Non spariscono le difficoltà, ma per un momento si sentono meglio, più forti». I pazienti oncologici, conclude, «sono persone speciali, capaci di affrontare con grinta un momento difficilissimo. Rimangono nel mio cuore, sempre. Anche chi, purtroppo, non c’è più».