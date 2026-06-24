Fondazione Casa di Dio, in sicurezza i conti e rette più basse

Nel 2025 entrate per 24 milioni di euro, tali da garantire servizi e riduzione dei prezzi. Il servizio è apprezzato: il voto è 9,5

Wilda Nervi 24 giugno 2026 3 ' di lettura

La presentazione del Bilancio sociale di Fondazione Casa di Dio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Fondazione Casa di DioBilancio socialeRsa Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...