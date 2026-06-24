Fondazione Casa di Dio, in sicurezza i conti e rette più basse

Un bilancio sociale in salute e che conserva la mission di sempre: sviluppare una rete di servizi che sostengano i bisogni dell’anziano, accompagnandolo nelle diverse fasi dell’autonomia.
Ieri pomeriggio nel cortile interno di via Moretto, la Fondazione Casa di Dio ha presentato il Bilancio sociale 2025: un anno ricco di novità e investimenti dedicati alla popolazione anziana, al grande patrimonio che rappresenta tutti i lasciti dei bresciani alla struttura che l’anno prossimo celebrerà i 450 anni della sua presenza preziosa.
I numeri
Le quattro residenze sanitarie assistenziali «Casa di Dio», «Alessandro Luzzago», «Livia Feroldi» e «La Residenza» dispongono di 460 posti letto, incluso un nucleo Alzheimer. Oltre ai servizi Rsa e domiciliari la Fondazione mette a disposizione del territorio un centro diurno integrato, 30 alloggi per anziani, il servizio domiciliare «Rsa aperta», che punta a sostenere i familiari nel lavoro di cura, e 6 comunità alloggio per anziani.
Sempre sul fronte territoriale, il 2025 ha visto la co-progettazione dell’hub «Il Violino delle meraviglie» con il Comune e le cooperative «La nuvola nel sacco» e «Il gabbiano». Curare, oggi, non significa solo erogare prestazioni assistenziali d’eccellenza, ma tessere una rete capace di proteggere la persona nella sua interezza.
«Per farlo, abbiamo ripensato nel 2025 la nostra architettura interna – ha evidenziato la direttrice generale Stefania Mosconi –, impegnandoci a trasformare gli uffici centrali in veri e propri "back office dell’accoglienza", prioritariamente proiettati a sostenere chi opera nei nuclei e sul territorio».
I conti
L’equilibrio finanziario della Fondazione si basa su una strategica diversificazione delle entrate che nel 2025 hanno raggiunto complessivamente i 24 milioni di euro. Sebbene le attività di interesse generale (Rsa, Comunità alloggio, Servizi diurni e territoriali) registrino strutturalmente un disavanzo – pari a circa 1,05 milioni di euro – tale deficit viene sostenuto e compensato dagli utili generati dalla gestione del patrimonio immobiliare e fondiario.
Le rendite derivanti dalle locazioni urbane e rurali sono cresciute costantemente negli ultimi anni, raggiungendo nel 2025 la cifra di quasi due milioni (1.915.616,02 euro). Questi utili vengono interamente reinvestiti per calmierare le rette a carico delle famiglie e per finanziare l’avvio di nuovi servizi essenziali.
La mission
«La Fondazione rappresenta un motore economico vitale per il territorio: beni e servizi necessari vengono acquistati da fornitori locali così che l’ente garantisce lavoro a Brescia» ha ribadito il presidente della Fondazione, Paolo Lombardi.
E ha aggiunto: «Le risorse umane sono al centro della strategia di investimento, con un’attenzione particolare al welfare aziendale. Nel 2025, sono stati stanziati oltre 397mila euro per il fondo di incentivazione del personale e circa 323mila euro per l’armonizzazione delle indennità contrattuali, misure fondamentali per fidelizzare gli operatori in un settore caratterizzato da difficile reperimento di figure qualificate». Il lavoro e l’impegno della Fondazione ha registrato anche il 2025 il 9,5 del gradimento delle famiglie interrogate attraverso un questionario.
L’intervento del direttore sanitario Alberto Ranzenigo ha concluso la partecipata cerimonia: «Fondazione Casa di Dio, attraverso il percorso di riorganizzazione intrapreso, sta rafforzando la capacità di analizzare in modo continuo attività e processi. Per questo il contributo di tutti - personale, familiari e residenti – è fondamentale».