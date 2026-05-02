Fibromialgia: sintomi, terapia e consigli per la gestione del dolore

C’è un dolore che non si vede, che non lascia segni evidenti ma accompagna ogni gesto quotidiano, è quello della fibromialgia, una condizione complessa e ancora troppo spesso fraintesa, che costringe chi ne soffre a una sfida continua tra corpo e mente. Eppure, proprio da questa sfida può nascere un percorso di consapevolezza e di cambiamento.