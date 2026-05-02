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Fibromialgia: sintomi, terapia e consigli per la gestione del dolore

L’intervista a Eleonora Pedretti, reumatologa dell’Uo di Reumatologia dell’Asst Spedali Civili: «Non fermarsi è già parte della cura»
Daniela Affinita
La fibromialgia causa dolori persistenti
La fibromialgia causa dolori persistenti

C’è un dolore che non si vede, che non lascia segni evidenti ma accompagna ogni gesto quotidiano, è quello della fibromialgia, una condizione complessa e ancora troppo spesso fraintesa, che costringe chi ne soffre a una sfida continua tra corpo e mente. Eppure, proprio da questa sfida può nascere un percorso di consapevolezza e di cambiamento.

Ne parliamo con la dottoressa Eleonora Pedretti, reumatologa dell’Uo di Reumatologia dell’Asst Spedali Civili e ospite della trasmissione Obiettivo Salute, che invita a guardare oltre il dolore e a riscoprire il valore dello stile di vita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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